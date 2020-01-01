У 2021 році учасникам ЗНО, які отримають найвищі бали, даватимуть премії





Про це під час брифінгу розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, - пише



Як зауважив очільник УЦОЯО, наразі МОН розробляє нормативно-правовий документ, відповідно до якого буде встановлюватися щорічна одноразова грошова винагорода для учасників ЗНО, які отримають найвищі оцінки. Такі діти будуть відзначені преміями президента України.



Так, у 2020 році в Україні 455 учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищу оцінку у 200 балів.

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