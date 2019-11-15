На Дружби Народів патрульні затримали хлопця з наркотиками





В неділю, 14 вересня, патрулюючи бульвар Дружби Народів, ТОРівці здійснили поліцейський превентивний захід, відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Під час перевірки у 23-річного чоловіка виявили 2 поліетиленові пакетики та 1 згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичний засіб канабіс.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.





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