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У Луцькому районі – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

У Луцькому районі – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
14 вересня під час рейдової перевірки у Луцькому районі екоіспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області виявили стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Екоінспектори проведуть позапланову перевірку Липинської сільської ради для того, щоб встановити кому належить земельна ділянка, де знаходиться стихійне сміттєзвалище.

Після проведення перевірки винних осіб притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 82-1 та статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також інспектори ДЕІ у Волинській області видадуть припис відповідному власнику території зі сміттєзвалищем на його ліквідацію.

У Луцькому районі – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
У Луцькому районі – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
У Луцькому районі – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: сміттєзвалище, Луцький район, екоінспектори
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