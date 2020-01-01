У Луцькому районі – стихійне сміттєзвалище. ФОТО





Про це



Екоінспектори проведуть позапланову перевірку Липинської сільської ради для того, щоб встановити кому належить земельна ділянка, де знаходиться стихійне сміттєзвалище.



Після проведення перевірки винних осіб притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 82-1 та статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Також інспектори ДЕІ у Волинській області видадуть припис відповідному власнику території зі сміттєзвалищем на його ліквідацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 вересня під час рейдової перевірки у Луцькому районі екоіспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області виявили стихійне сміттєзвалище.Про це повідомляє пресслужба установи.Екоінспектори проведуть позапланову перевірку Липинської сільської ради для того, щоб встановити кому належить земельна ділянка, де знаходиться стихійне сміттєзвалище.Після проведення перевірки винних осіб притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 82-1 та статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Також інспектори ДЕІ у Волинській області видадуть припис відповідному власнику території зі сміттєзвалищем на його ліквідацію.

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