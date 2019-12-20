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На Волині – новий очільник прокуратури

На Волині – новий очільник прокуратури
Перший заступник Генпрокурора Роман Говда у понеділок, 14 вересня, представив колективу Волинської обласної прокуратури нового керівника – Віктора Тимчука.

Про це інформує преслужба Волинської обласної прокуратури.

«Завершився другий етап реформування органів прокуратури України, з 11 вересня 2020 року почали функціонувати обласні прокуратури. Усі ви успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності. І надалі прокуратура має працювати ефективно, не заради показників, а заради громадян. Довіра людей – ось головний критерій ефективності роботи», - зауважив Роман Говда, представляючи нового обласного керівника.

У свою чергу Віктор Тимчук подякував за довіру та запевнив, що разом із колективом, на підтримку якого сподівається, докладатиме максимум зусиль задля забезпечення такої роботи прокуратури.

Довідково: Віктор Тимчук народився 5 грудня 1976 року.
Вищу освіту здобув у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича. В органах прокуратури – із 1998 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні посади, в органах прокуратури Чернівецької області. До призначення на посаду керівника Волинської обласної прокуратури працював першим заступником прокурора Чернівецької області.

Нагадаємо, що попереднього очільника прокуратури Волині Тараса Безрукого звільнили з 10 вересня. Він очолював обласну прокуратуру з 26 листопада 2019 року.

На Волині – новий очільник прокуратури
На Волині – новий очільник прокуратури


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Теги: прокурор, Волинь, Віктор Тимчук
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Коментарі 2
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Вже наробився? Змучився? Квартиру встиг хоч отримати? Нову машину купив?
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І до чого те ляпання? В нас країна 29 років розвивається не по західному прикладу і ви що хотіли, щоб за так просто працювали? Ви ж за таке голосуєте - то чого питання недолугі ставите? :)))
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