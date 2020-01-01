Вмикати фонтани «на замовлення» з мобільного: у Луцьку хочуть запустити нову послугу
Сьогодні, 15:44
У Луцьку працюють над можливістю запуску додаткових годин роботи міських фонтанів просто з мобільного телефону.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
Нагадаємо, цьогоріч водоканал започаткував челендж #presentfountain, під час якого соціально відповідальний бізнес міг підтримати ініціативу щодо роботи фонтанів Луцька у будні. Адже КП «Луцькводоканал» забезпечує роботу фонтанів за кошти міста лише у вихідні та святкові дні.
Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.
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«Ми не ставили завдання заробити за рахунок такого челенджу, оскільки вартість години роботи фонтанів встановили фактично на рівні собівартості. Фонтани працювали за кошти платників податків лише в суботу, неділю і святкові дні. В інші ж дні вони простоювали, що для них не дуже добре, бо, наприклад, вода застоювалася, виникало багато нюансів», - зауважив Віктор Гуменюк.
З його слів, із початку ініціативи приблизно 10 підприємців оплатили роботу фонтанів на вулиці Лесі Українки та біля «Променя», витративши на це більше 100 тисяч гривень. Виручені кошти витратили на обслуговування водограїв.
Окрім того, поділився директор КП «Луцькводоканал», у Луцьку наступного року планують запустити нову послугу – оплатити роботу міських фонтанів та запустити їх можна буде миттєво за допомогою мобільного телефону.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
Нагадаємо, цьогоріч водоканал започаткував челендж #presentfountain, під час якого соціально відповідальний бізнес міг підтримати ініціативу щодо роботи фонтанів Луцька у будні. Адже КП «Луцькводоканал» забезпечує роботу фонтанів за кошти міста лише у вихідні та святкові дні.
Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку підприємці «купують» у водоканалу роботу міських фонтанів у будні
«Ми не ставили завдання заробити за рахунок такого челенджу, оскільки вартість години роботи фонтанів встановили фактично на рівні собівартості. Фонтани працювали за кошти платників податків лише в суботу, неділю і святкові дні. В інші ж дні вони простоювали, що для них не дуже добре, бо, наприклад, вода застоювалася, виникало багато нюансів», - зауважив Віктор Гуменюк.
З його слів, із початку ініціативи приблизно 10 підприємців оплатили роботу фонтанів на вулиці Лесі Українки та біля «Променя», витративши на це більше 100 тисяч гривень. Виручені кошти витратили на обслуговування водограїв.
Окрім того, поділився директор КП «Луцькводоканал», у Луцьку наступного року планують запустити нову послугу – оплатити роботу міських фонтанів та запустити їх можна буде миттєво за допомогою мобільного телефону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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