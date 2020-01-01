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На Волині водій автобуса за 200 гривень хотів «відмазатись» від патрульних

На Волині водій автобуса за 200 гривень хотів «відмазатись» від патрульних
Двом водіям загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди патрульним.

Вчора, 13 вересня, близько 4-ї години ночі на вулиці Варшавській у місті Ковелі за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили транспортний засіб Volkswagen Passat, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів у 36-річного водія поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Останній, із метою уникнення адміністративної відповідальності, запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі дві тисячі гривень.

Другий випадок трапився на стаціонарному посту, що розміщений на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Під час перевірки транспортного засобу Mercedes-Benz 609d, який використовується для регулярних пасажирських перевезень, патрульні виявили, що автомобіль переобладнано з порушенням правил, норм і стандартів. А саме, встановлено одне додаткове місце для сидіння.

Під час перевірки документів 54-річний водій намагався надати патрульним неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 200 гривень.

Поліцейські у двох випадках склали всі необхідні адміністративні матеріали, а на місце подій викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі за цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

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Теги: патрульна, хабар, Волинь
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