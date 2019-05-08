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На волинській митниці викрили білоруса, який хотів незаконно провезти товар

На волинській митниці викрили білоруса, який хотів незаконно провезти товар
Чоловік хотів сховати від волинських митників незаконний товар на 190 000 гривень.

Так, в зону митного контролю поста «Доманове» заїхала вантажівка під керуванням громадянина Білорусі, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів, у вантажівці був товар «одяг та меблі» загальною вартістю 16883,50 євро.

Але в результаті серед вантажу виявили приховані від митного контролю товари (одяг, іграшки, сумки). Товари знаходились серед в поліетиленових мішках серед одягу бувшого у вжитку.

Таким чином, менеджер компанії відправникам Республіка Литва, через водія, громадянина Республіки Білорусь вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару загальною вартістю 193 987,57 грн.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Тож працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

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Теги: товар, Доманове, митники
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