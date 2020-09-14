У місті на Волині клас пішов на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в учня





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Досі не розпочав роботу дитячий садок №3. Начальниця управління освіти Ольга Лакиш повідомила, що тести, які отримали хворі працівники, підтвердили у них Covid-19. Відтак, хоч нині вони й здорові, проте повинні дочекатися негативного тесту і лиш тоді приступати до роботи.



"На даний момент діє постанова, згідно із якою виходити на роботу персонал може лиш тоді, коли отримає негативний ПЛР-тест. Ми поки не можемо відкрити садок №3. Лише минулого тижня ми отримали позитивні тести, тож рішення про закриття закладу було правильним", – зазначила Ольга Лакиш.



Нагадаємо, ми вже повідомляли, що в області затримка із проведенням ПЛР-тестів, результатів необхідно чекати щонайменше 2 тижні.



До слова, у п’ятницю в управління освіти надійшла інформація про те, що дитина із ліцею №8 хвора на коронавірус. Відтак, цілий клас, разом із вчителями, які контактували із хворим, відправили на самоізоляцію. За всіма іншими ведуть спостереження.



Нагадаємо, у садочку №2 і досі закриті 3 групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох закладах освіти Нововолинська є хворі на коронавірус. З недугою борються працівники ДНЗ №2 та №3, а у п’ятницю стало відомо про виявлений Covid-19 у одного із учнів ліцею №8.Про це повідомляє Нововолинськ.com.Досі неНачальниця управління освіти Ольга Лакиш повідомила, що тести, які отримали хворі працівники, підтвердили у них Covid-19. Відтак, хоч нині вони й здорові, проте повинні дочекатися негативного тесту і лиш тоді приступати до роботи."На даний момент діє постанова, згідно із якою виходити на роботу персонал може лиш тоді, коли отримає негативний ПЛР-тест. Ми поки не можемо відкрити садок №3. Лише минулого тижня ми отримали позитивні тести, тож рішення про закриття закладу було правильним", – зазначила Ольга Лакиш.Нагадаємо, ми вже повідомляли, що в області затримка із проведенням ПЛР-тестів, результатів необхідно чекати щонайменше 2 тижні.До слова, у п’ятницю в управління освіти надійшла інформація про те, що дитина із ліцею №8 хвора на коронавірус. Відтак, цілий клас, разом із вчителями, які контактували із хворим, відправили на самоізоляцію. За всіма іншими ведуть спостереження.Нагадаємо, у

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