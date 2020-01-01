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За тиждень на Волині зафіксували 16 порушень правил рибальства

За тиждень на Волині зафіксували 16 порушень правил рибальства
У період з 7 по 14 вересня на Волині зафіксували 16 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля області.

Так, правоохоронці склали шість протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та вісім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили два акти виявлення та вилучення безгосподарського майна.

«За цей період на порушників наклали 306 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 206 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 2 кг водних біоресурсів. Також вилучили вісім од. заборонених знарядь лову та ще шість од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, восьмого вересня волинські рибпатрульні зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на р. Стохід, поблизу с. Оленине Камінь-Каширського району. Громадянин здійснював незаконний вилов водних біоресурсів за допомогою забороненого сітного знаряддя. Завдяки оперативним діям інспекторів рибоохорони порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до Камінь-Каширського районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонене знаряддя вилучили.

За тиждень на Волині зафіксували 16 порушень правил рибальства


Нагадують, що із 20 серпня по 30 вересня діє заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, за яке передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф від 340 до 680 грн). Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака.

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Теги: рибпатруль, Волинь, порушення, рибалка
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