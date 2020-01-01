У Луцьку агресивний собака напав на дитину





Про це



Начальник військового наряду старший сержант Тарас Боярчук каже, гвардійці побачили, що вулицею рухається чоловік з дитиною років трьох-чотирьох, а позаду них - ротвейлер. Пес був без повідка і намордника. Господаря теж поруч не спостерігали. Раптом собака напав на чоловіка. Той, зі свого боку, взявся рятувати дитину.



«Чоловік миттю взяв хлопчика на руки та посадив на дах автомобіля, що стояв поруч. Розлючений пес намагався видертися на капот, щоб дістати дитину. Ми одразу кинулися на допомогу. Пса довелося відганяти кийками. За мить він утік в бік будинків. Хлопчик перелякався, плакав. Хоча, дякувати Богу, тілесних ушкоджень не отримав», - розповів деталі інциденту Тарас Боярчук.



На місце події для з’ясування обставин викликали поліцейських.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними під час самостійного патрулювання військовий наряд нацгвардійців врятував дитину від нападу собаки. Трапилося це на Привокзальній площі у Луцьку.Про це повідомляє військова частина НГУ м. Луцька у Facebook.Начальник військового наряду старший сержанткаже, гвардійці побачили, що вулицею рухається чоловік з дитиною років трьох-чотирьох, а позаду них - ротвейлер. Пес був без повідка і намордника. Господаря теж поруч не спостерігали. Раптом собака напав на чоловіка. Той, зі свого боку, взявся рятувати дитину.«Чоловік миттю взяв хлопчика на руки та посадив на дах автомобіля, що стояв поруч. Розлючений пес намагався видертися на капот, щоб дістати дитину. Ми одразу кинулися на допомогу. Пса довелося відганяти кийками. За мить він утік в бік будинків. Хлопчик перелякався, плакав. Хоча, дякувати Богу, тілесних ушкоджень не отримав», - розповів деталі інциденту Тарас Боярчук.На місце події для з’ясування обставин викликали поліцейських.

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