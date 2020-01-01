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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, які доплати отримують медики у Боголюбах за роботу з хворими на COVID-19

Повідомили, які доплати отримують медики у Боголюбах за роботу з хворими на COVID-19
Волинська обласна клінічна лікарня щомісяця отримує приблизно 9,5 мільйона гривень від Національної служба здоров’я України на потреби, які виникають через надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус.

Про це днями під час зустрічі з нардепом Ігорем Палицею повідомив очільник обласної лікарні Олександр Дудар.

Керівник медичного закладу, який на Волині є епіцентром боротьби з важкими формами коронавірусу, розповів, що у корпусі в Боголюбах працює майже 250 людей, з них 47 – лікарі.

На переконання Олександра Дударя, заборгованості із зарплати немає. Адже 5 мільйонів із 9,5 мільйона щомісячно спрямовують на доплати.

Так, лікар, який працює із хворими на коронавірус у Боголюбах, за словами Дударя, отримує від 24 до 28 тисяч гривень доплати до зарплати в місяць. Завідувач відділенням – 30-32 тисячі в місяць. Реаніматолог – 34-37 тисяч в місяць. Медсестра – від 12 до 18 тисяч гривень доплати. Приблизно 8-10 тисяч гривень доплати в місяць отримує молодший медичний персонал.

«Є ще 38 людей обслуговуючого персоналу – водії, харчоблок, ліфтери, завгоспи. Я, як керівник, доплачую їм преміальними», - розповів Дудар.

Він також зауважив, що, крім цього, певні кошти за роботу з хворими на коронавірус та людьми з підозрою доплачують і працівникам лікарні, які працюють у корпусі на проспекті Президента Грушевського. Адже вони беруть забір біоматеріалу для проведення ПЛР-досліджень тощо.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Боголюби, доплати, коронавірус
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