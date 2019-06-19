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На Волині в один день в межах одного кілометра сталося дві аварії з потерпілими

На Волині в один день в межах одного кілометра сталося дві аварії з потерпілими
У суботу, 12 вересня, на автодорозі Луцьк-Маневичі-Дольськ через неуважність та недотримання правил дорожнього руху водіями на одному відрізку траси трапились дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Близько 9 години ранку автомобіль Volkswagen Caddy, яким керував 37-річний житель Луцького району, зіткнуся з автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 22-річного лучанина. Сталося це у селі Тростянець Ківерцівського району.

Водій та двоє пасажирів транспортного засобу ВАЗ 2101 внаслідок ДТП отримали численні тілесні ушкодження. Їх доставили до Ківерцівської центральної лікарні, там травмованим надали першу медичну допомогу та опісля відпустили додому.

На Волині в один день в межах одного кілометра сталося дві аварії з потерпілими


А вже близько 15 години на цій же трасі, в межах одного кілометра від місця попередньої ДТП, 30-річний керманич ВАЗ 2110 допустив зіткнення з автомобілем Renault, яким керував 40-річний житель села Криничне.

Внаслідок удару транспортний засіб ВАЗ 2110 відкинуло на узбіччя, де він стикнувся з тягачем Mercedes-Benz. Двох пасажирів автомобіля ВАЗ 2110 із забоями та черепно-мозковими травмами госпіталізували до районної лікарні.

На Волині в один день в межах одного кілометра сталося дві аварії з потерпілими
На Волині в один день в межах одного кілометра сталося дві аварії з потерпілими


За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого слідчі встановлять винуватців аварій.

На Волині в один день в межах одного кілометра сталося дві аварії з потерпілими

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Теги: поліція, Волинь, аварія, ДТП, потерпілі
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