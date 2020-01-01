Волинянин, якого розшукують поліцейські, зґвалтував 47-річну жінку





Про це Інформаційному агентству



Подія трапилася вчора, 13 вересня, близько 2 години ночі на території домогосподарства потерпілої в селі Старосілля Маневицького району.



Як повідомляють джерела, чоловік, застосовуючи фізичну силу, змусив жінку вступити з ним у статеві відносини.



Наразі правоохоронні Джам Іван Петрович, 1988 року народження, який проживає за адресою вул. Шкільна, 24.



Відомо, що чоловік був раніше судимий за злочини, пов’язані з сексуальним насильством (ст. 153 ККУ).



Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтуванняя).



В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів: 0680497907, 0685630393 або (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Старосілля вночі зґвалтували 47-річну жінку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Подія трапилася вчора, 13 вересня, близько 2 години ночі на території домогосподарства потерпілої в селі Старосілля Маневицького району.Як повідомляють джерела, чоловік, застосовуючи фізичну силу, змусив жінку вступити з ним у статеві відносини.Наразі правоохоронні органи встановили особу підозрюваного, ним виявився житель села Годомичі Маневицього району , 1988 року народження, який проживає за адресою вул. Шкільна, 24.Відомо, що чоловік був раніше судимий за злочини, пов’язані з сексуальним насильством (ст. 153 ККУ).Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтуванняя).В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів: 0680497907, 0685630393 або (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію