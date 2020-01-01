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Волинянин, якого розшукують поліцейські, зґвалтував 47-річну жінку

Волинянин, якого розшукують поліцейські, зґвалтував 47-річну жінку
В селі Старосілля вночі зґвалтували 47-річну жінку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася вчора, 13 вересня, близько 2 години ночі на території домогосподарства потерпілої в селі Старосілля Маневицького району.

Як повідомляють джерела, чоловік, застосовуючи фізичну силу, змусив жінку вступити з ним у статеві відносини.

Наразі правоохоронні органи встановили особу підозрюваного, ним виявився житель села Годомичі Маневицього району Джам Іван Петрович, 1988 року народження, який проживає за адресою вул. Шкільна, 24.

Відомо, що чоловік був раніше судимий за злочини, пов’язані з сексуальним насильством (ст. 153 ККУ).

Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтуванняя).

В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів: 0680497907, 0685630393 або (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: зґвалтування, розшук, Волинь
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