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У Луцьку нацгвардійці вилучили у чоловіка декілька пакетиків з наркотиками

У Луцьку нацгвардійці вилучили у чоловіка декілька пакетиків з наркотиками
Минулими вихідними у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 НГУ під час самостійного патрулювання вилучили у чоловіка кілька пакетів з наркотиками.

Про це повідомляють на офіційній сторінці військової частини у Facebook.

Під час обходу прибудинкових територій по вулиці Стрілецькій гвардійці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у громадянина 1973 року народження виявили та вилучили: два паперові згортки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, аналогічний пакет з речовиною жовтого кольору, ззовні схожими на наркотичні.

Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вилучені речовини направили на дослідження.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: нацгвардійці, наркотики, Луцьк
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