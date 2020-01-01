У Луцьку нацгвардійці вилучили у чоловіка декілька пакетиків з наркотиками
Сьогодні, 17:40
Минулими вихідними у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 НГУ під час самостійного патрулювання вилучили у чоловіка кілька пакетів з наркотиками.
Про це повідомляють на офіційній сторінці військової частини у Facebook.
Під час обходу прибудинкових територій по вулиці Стрілецькій гвардійці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у громадянина 1973 року народження виявили та вилучили: два паперові згортки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, аналогічний пакет з речовиною жовтого кольору, ззовні схожими на наркотичні.
Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вилучені речовини направили на дослідження.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці військової частини у Facebook.
Під час обходу прибудинкових територій по вулиці Стрілецькій гвардійці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у громадянина 1973 року народження виявили та вилучили: два паперові згортки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, аналогічний пакет з речовиною жовтого кольору, ззовні схожими на наркотичні.
Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вилучені речовини направили на дослідження.
Головне фото - ілюстративне.
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Сьогодні, 17:40