У Луцьку нацгвардійці вилучили у чоловіка декілька пакетиків з наркотиками





Про це



Під час обходу прибудинкових територій по вулиці Стрілецькій гвардійці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у громадянина 1973 року народження виявили та вилучили: два паперові згортки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, аналогічний пакет з речовиною жовтого кольору, ззовні схожими на наркотичні.



Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вилучені речовини направили на дослідження.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 НГУ під час самостійного патрулювання вилучили у чоловіка кілька пакетів з наркотиками.Про це повідомляють на офіційній сторінці військової частини у Facebook.Під час обходу прибудинкових територій по вулиці Стрілецькій гвардійці звернули увагу на чоловіка, що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей у громадянина 1973 року народження виявили та вилучили: два паперові згортки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, аналогічний пакет з речовиною жовтого кольору, ззовні схожими на наркотичні.Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Вилучені речовини направили на дослідження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію