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На курорті у Болгарії потонув українець

На курорті у Болгарії потонув українець
У туристичному чорноморському районі "Сонячний берег", що у Болгарії, потонув 31-річний українець.

Про це повідомляє bntnews.bg, - інформує УНН.

"31-річний українець потонув на Сонячному березі під час відпустки у Болгарії. Трагедія сталася 11 вересня близько полудня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Несебирського регіонального управління поліції надійшло повідомлення, що на пляжі на Сонячному березі біля посту №9 морем викинуло тіло молодої людини.

"Встановлено, що це 31-річний український турист, який прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня. Тіло українця було доставлено до відділу судової медицини Бургаської загальної лікарні. У справі порушено досудове провадження", - резюмували у ЗМІ.

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Теги: українець, Болгарія
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