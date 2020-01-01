На курорті у Болгарії потонув українець
Сьогодні, 18:10
У туристичному чорноморському районі "Сонячний берег", що у Болгарії, потонув 31-річний українець.
Про це повідомляє bntnews.bg, - інформує УНН.
"31-річний українець потонув на Сонячному березі під час відпустки у Болгарії. Трагедія сталася 11 вересня близько полудня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до Несебирського регіонального управління поліції надійшло повідомлення, що на пляжі на Сонячному березі біля посту №9 морем викинуло тіло молодої людини.
"Встановлено, що це 31-річний український турист, який прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня. Тіло українця було доставлено до відділу судової медицини Бургаської загальної лікарні. У справі порушено досудове провадження", - резюмували у ЗМІ.
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Про це повідомляє bntnews.bg, - інформує УНН.
"31-річний українець потонув на Сонячному березі під час відпустки у Болгарії. Трагедія сталася 11 вересня близько полудня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до Несебирського регіонального управління поліції надійшло повідомлення, що на пляжі на Сонячному березі біля посту №9 морем викинуло тіло молодої людини.
"Встановлено, що це 31-річний український турист, який прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня. Тіло українця було доставлено до відділу судової медицини Бургаської загальної лікарні. У справі порушено досудове провадження", - резюмували у ЗМІ.
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