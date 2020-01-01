Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – +25…+26. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – +25…+26. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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