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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – +25…+26. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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