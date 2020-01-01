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Волинські патрульні врятували чоловіка, який втратив свідомість. ВІДЕО

Волинські патрульні врятували чоловіка, який втратив свідомість. ВІДЕО
Волинські патрульні надали домедичну допомогу чоловіку, який втратив свідомість неподалік стаціонарного поста.

В суботу, 12 вересня, під час несення служби на стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 127 км + 700 метрів, патрульним повідомили, що в напрямку міста Луцьк на узбіччі дороги лежить літній чоловік без ознак свідомості, пише патрульна поліція у Волинській області.

Поліцейські Сергій Ковальчук, Сергій Воробей та Ілля Копитюк одразу прибули на місце, почали надавати домедичну допомогу та привели чоловіка до тями.

На місце події також оперативно викликали працівників екстреної медичної допомоги, яка шпиталізувала чоловіка, аби надати подальшу медичну допомогу.


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Теги: Цумань, патрульні, домедична допомога
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