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Як працює єдиний на Волині хоспіс та хто його фінансує

Як працює єдиний на Волині хоспіс та хто його фінансує
Обласна лікарня "Хоспіс" у Ковелі на Волині стала єдиним закладом в області для паліативних хворих. Майже місяць тому припинив роботу хоспіс у Луцьку.

Відтак, тепер до Ковельського хоспісу звозять хворих, які потребують паліативної допомоги, з усієї області, про це пише "Суспільне Волині".

Нині у хоспісі зайняті усі 50 ліжкомісць. Усі хворі - важкі, розповідає завідувачка паліативного відділення Тамара Божик:

"Післяінсультні, після інфаркту із серцевою декомпенсацією, із хворобами неврологічної системи, хвороба Альцгеймера, деменція середньої важкості у нас лікуються хворі. Після черепно-мозкових травм", - каже Тамара Божик.

У хоспісі Ковеля Євгенія Любашевська - третій місяць. Вона - одна з семи пацієнтів, яких перевезли сюди з луцького хоспісу. Жінка розповідає: не ходить, потребує лікування та цілодобового догляду.

Хоспіс у Ковелі відкрили три роки тому на базі залізничної лікарні, розповідає керівниця Наталія Віслогузова. Щоби укласти договори про надання паліативної допомоги у стаціонарі з Національною службою здоров’я, переобладнали палати і санблоки.

На лікування одного хворого хоспіс має 7 тисяч 847 гривень на рік. Цього, каже керівниця закладу, замало. Адже термін лікування в кожного - індивідуальний: "Перебування одного хворого, ми уже порахували на даний час, потрібно 590 гривень на один ліжко-день. Це не онкологічного хворого. На важкохворого потрібно виділяти поверх 1000 гривень".

Пацієнти додатково платять майже 3 тисячі гривень щомісяця за підгузки, послуги пральні і частково - харчування. Зі слів керівниці закладу, це теж не перекриває щоденних потреб хоспісу. Грошей вже бракує і на зарплати персоналу.

"Нам виплатили аванс за липень, а далі - зарплата за серпень і липень. Чисті на руки - 4.800 гривень", - розповіла медсестра Галина Мівшук.

Речниця Національної служби здоров’я України Христина Петрик телефоном розповіла Суспільному: гроші від Національної служби здоров’я - це одне із джерел фінансування хоспісу. Органи місцевої влади можуть підтримувати хоспіси з власних фондів. Та поки що з місцевого бюджету хоспіс перекриває лише витрати на комунальні послуги.

"Сума договору для цієї лікарні - це 2.2 мільйона на 9 місяців 2020 року. Ковельська лікарня 28-го серпня повторно подала на пропозицію, аби укласти договір на пакет медичної допомоги і зараз цю пропозицію розглядають", - розповіла речниця.

Нове відділення паліативної допомоги на 25 місць незабаром планують відкрити на базі обласної клінічної лікарні - розповів виконувач обов’язків директора волинської обласної лікарні Олександр Дудар. З його слів, 17 працівників луцького хоспісу працевлаштують у відділення, що має відкритися. Втім, точної дати він не назвав.

Нагадаємо, торік у вересні луцький хоспіс з автономного приміщення на вулиці Тімірязева переселили у приміщення Волинської обласної клінічної лікарні, що в селі Боголюби. Нині у Луцьку ніде розміщувати паліативних хворих. В обласному управлінні охорони здоров'я закриття хоспісу в обласному центрі пояснили пандемією коронавірусу.


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Теги: хоспіс, Ковель, фінансування
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