Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою





Представники найбільших підприємств теплокомуненергетики Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського надіслали звернення до Верховної Ради та Уряду з проханням ухвалити законопроект, пише



Йдеться про списання мільйонних боргів за газ і теплопостачання усім учасникам газового процесу: населенню, газопостачальним і газорозподільчим підприємствам.



Накопичені борги за газ – рекордні за всю історію України. Під загрозою опалювальний сезон. Тому в підприємств теплокомуненергетики є дуже великий ризик неотримання газу взагалі, або відключення від газу в зимовий період через ці колосальні борги.



Як уникнути колапсу в області, причини цих боргів і шляхи вирішення проблеми вперше за одним столом обговорили теоретики – професори економісти та юристи разом із практиками у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.





Насамперед, повідомили, що 16-го липня група нардепів різних фракцій зареєструвала



Законопроект має на меті вирішити проблему шляхом списання заборгованості населення перед постачальниками природного газу та Операторами ГРМ, а також постачальникам природного газу для потреб населення відповідної різниці, яка виникне внаслідок перерахунків.



До слова, аналогічне рішення – списати безнадійні борги вже прийняли на ринку електроенергії. Верховна Рада ухвалила Закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15-го липня його підписав Президент України.



Організаторка зустрічі голова правління «Волинський пресклуб» Ольга Куліш вважає, що оскільки Верховна Рада прийняла рішення і списала 30 мільярдів гривень боргу за електроенергію, то аналогічне ж рішення можна прийняти і щодо боргів на газовому ринку.





Досвідчений виконавчий аналітик, заступник начальника житлово-комунального управління Волинської ОДА Андрій Пиріг повідомив, що головний боржник на Волині – населення, а це 88% всіх боргів.



«Зараз карантин, непросто виживати. 50% – субсидіанти на Волині. Населення винне 147 мільйонів гривень за газ тепловикам», – зауважив Андрій Пиріг.



КП «Луцьктепло» – найбільший боржник в області серед підприємств теплокомуненергетики. Зі 192 мільйонів гривень заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» 178 млн грн – заборгованість за договорами з населенням.



Директор підприємства Іван Скорупський написав листа до Верховної Ради України та Уряду на підтримку законопроєкту № 3800-1. (Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»).



Такі ж листи в серпні та вересні надіслали й підприємства ТКЕ та представники місцевої влади в Україні.



На Волині представники найбільших підприємств теплокомуненергетики Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського теж надіслали відповідні листи підтримки згаданого документу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уперше на Волині науковці та практики обговорили боргову кризу на газовому ринку та законопроєкт, який може скасувати 114 мільярдів гривень боргів за газ і тепло.Представники найбільших підприємств теплокомуненергетики Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського надіслали звернення до Верховної Ради та Уряду з проханням ухвалити законопроект, пише БУГ Йдеться про списання мільйонних боргів за газ і теплопостачання усім учасникам газового процесу: населенню, газопостачальним і газорозподільчим підприємствам.Накопичені борги за газ – рекордні за всю історію України. Під загрозою опалювальний сезон. Тому в підприємств теплокомуненергетики є дуже великий ризик неотримання газу взагалі, або відключення від газу в зимовий період через ці колосальні борги.Як уникнути колапсу в області, причини цих боргів і шляхи вирішення проблеми вперше за одним столом обговорили теоретики – професори економісти та юристи разом із практиками у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Насамперед, повідомили, що 16-го липня група нардепів різних фракцій зареєструвала законопроєкт № 3800-1 , який передбачає варіант списання «штучних боргів» попередніх років усім учасникам ринку і можливість почати все з чистого листа.Законопроект має на меті вирішити проблему шляхом списання заборгованості населення перед постачальниками природного газу та Операторами ГРМ, а також постачальникам природного газу для потреб населення відповідної різниці, яка виникне внаслідок перерахунків.До слова, аналогічне рішення – списати безнадійні борги вже прийняли на ринку електроенергії. Верховна Рада ухвалила Закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15-го липня його підписав Президент України.Організаторка зустрічі голова правління «Волинський пресклуб»вважає, що оскільки Верховна Рада прийняла рішення і списала 30 мільярдів гривень боргу за електроенергію, то аналогічне ж рішення можна прийняти і щодо боргів на газовому ринку.Досвідчений виконавчий аналітик, заступник начальника житлово-комунального управління Волинської ОДАповідомив, що головний боржник на Волині – населення, а це 88% всіх боргів.«Зараз карантин, непросто виживати. 50% – субсидіанти на Волині. Населення винне 147 мільйонів гривень за газ тепловикам», – зауважив Андрій Пиріг.КП «Луцьктепло» – найбільший боржник в області серед підприємств теплокомуненергетики. Зі 192 мільйонів гривень заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» 178 млн грн – заборгованість за договорами з населенням.Директор підприємстванаписав листа до Верховної Ради України та Уряду на підтримку законопроєкту № 3800-1. (Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»).Такі ж листи в серпні та вересні надіслали й підприємства ТКЕ та представники місцевої влади в Україні.На Волині представники найбільших підприємств теплокомуненергетики Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського теж надіслали відповідні листи підтримки згаданого документу.

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