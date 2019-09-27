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Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою

Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою
Уперше на Волині науковці та практики обговорили боргову кризу на газовому ринку та законопроєкт, який може скасувати 114 мільярдів гривень боргів за газ і тепло.

Представники найбільших підприємств теплокомуненергетики Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського надіслали звернення до Верховної Ради та Уряду з проханням ухвалити законопроект, пише БУГ.

Йдеться про списання мільйонних боргів за газ і теплопостачання усім учасникам газового процесу: населенню, газопостачальним і газорозподільчим підприємствам.

Накопичені борги за газ – рекордні за всю історію України. Під загрозою опалювальний сезон. Тому в підприємств теплокомуненергетики є дуже великий ризик неотримання газу взагалі, або відключення від газу в зимовий період через ці колосальні борги.

Як уникнути колапсу в області, причини цих боргів і шляхи вирішення проблеми вперше за одним столом обговорили теоретики – професори економісти та юристи разом із практиками у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою

Насамперед, повідомили, що 16-го липня група нардепів різних фракцій зареєструвала законопроєкт № 3800-1, який передбачає варіант списання «штучних боргів» попередніх років усім учасникам ринку і можливість почати все з чистого листа.

Законопроект має на меті вирішити проблему шляхом списання заборгованості населення перед постачальниками природного газу та Операторами ГРМ, а також постачальникам природного газу для потреб населення відповідної різниці, яка виникне внаслідок перерахунків.

До слова, аналогічне рішення – списати безнадійні борги вже прийняли на ринку електроенергії. Верховна Рада ухвалила Закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15-го липня його підписав Президент України.

Організаторка зустрічі голова правління «Волинський пресклуб» Ольга Куліш вважає, що оскільки Верховна Рада прийняла рішення і списала 30 мільярдів гривень боргу за електроенергію, то аналогічне ж рішення можна прийняти і щодо боргів на газовому ринку.

Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою

Досвідчений виконавчий аналітик, заступник начальника житлово-комунального управління Волинської ОДА Андрій Пиріг повідомив, що головний боржник на Волині – населення, а це 88% всіх боргів.

«Зараз карантин, непросто виживати. 50% – субсидіанти на Волині. Населення винне 147 мільйонів гривень за газ тепловикам», – зауважив Андрій Пиріг.

КП «Луцьктепло» – найбільший боржник в області серед підприємств теплокомуненергетики. Зі 192 мільйонів гривень заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» 178 млн грн – заборгованість за договорами з населенням.

Директор підприємства Іван Скорупський написав листа до Верховної Ради України та Уряду на підтримку законопроєкту № 3800-1. (Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»).

Такі ж листи в серпні та вересні надіслали й підприємства ТКЕ та представники місцевої влади в Україні.

На Волині представники найбільших підприємств теплокомуненергетики Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського теж надіслали відповідні листи підтримки згаданого документу.


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Теги: газ, борги, списання, опалювальний сезон
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Коментарі 3
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У Івана Скорупського розуму не вистачить щось там писати розумне...до сраки ті листи.Недолугий,тупий самодур!!!
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Ура, тепер можна не платити за газ! Все одно борги спишуть!
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О,а я дурний платив.Більше не буду платити,спишуть а куди дінутся.
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