вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь – серед областей, де на коронавірус хворіє багато правоохоронців

Волинь – серед областей, де на коронавірус хворіє багато правоохоронців
Кожного дня правоохоронці не тільки забезпечують правопорядок в нашій країні, а й знаходяться на «передовій» в боротьбі з COVID-19.

З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а і за фактичним рівнем захворюваності. Про це інформує пресцентр МВС України.

Відтак, сьогодні, 14 вересня, зафіксували 73 нових випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби.

Найбільша кількість хворих – у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у м. Києві.

Загальна кількість випадків на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4154, одужали– 3705 особа, померли від COVID-19 – 11 осіб.

У деяких інфікованих може не бути симптомів або хвороба протікає в легкій формі, але якщо є хронічні захворювання, це може призвести до ускладнень або до летальних наслідків. Так, від COVID-19 померла співробітниця Національної поліції. Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним.

Нагадаємо, що у травні на коронавірус захворіли одразу 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, правохоронці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень
Сьогодні, 22:23
Волинь – серед областей, де на коронавірус хворіє багато правоохоронців
Сьогодні, 21:54
Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою
Сьогодні, 21:38
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Як працює єдиний на Волині хоспіс та хто його фінансує
Сьогодні, 20:52
Схожі новини
Повідомили, які доплати отримують медики у Боголюбах за роботу з хворими на COVID-19 Повідомили, які доплати отримують медики у Боголюбах за роботу з хворими на COVID-19
Сьогодні, 16:40
У місті на Волині клас пішов на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в учня У місті на Волині клас пішов на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в учня
Сьогодні, 16:03
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
Сьогодні, 09:30
Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64 Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64
Сьогодні, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень
Сьогодні, 22:23
 0
Волинь – серед областей, де на коронавірус хворіє багато правоохоронців
Сьогодні, 21:54
 0
Через рекордні борги опалювальний сезон на Волині – під загрозою
Сьогодні, 21:38
 0
Луцький парк прикрашає нова арт-інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
Як працює єдиний на Волині хоспіс та хто його фінансує
Сьогодні, 20:52
 0
Медіа
відео
1/8