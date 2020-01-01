Волинь – серед областей, де на коронавірус хворіє багато правоохоронців





З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а і за фактичним рівнем захворюваності. Про це інформує пресцентр



Відтак, сьогодні, 14 вересня, зафіксували 73 нових випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби.



Найбільша кількість хворих – у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у м. Києві.



Загальна кількість випадків на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4154, одужали– 3705 особа, померли від COVID-19 – 11 осіб.



У деяких інфікованих може не бути симптомів або хвороба протікає в легкій формі, але якщо є хронічні захворювання, це може призвести до ускладнень або до летальних наслідків. Так, від COVID-19 померла співробітниця Національної поліції. Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним.



Нагадаємо, що у травні

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