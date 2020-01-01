Волинь – серед областей, де на коронавірус хворіє багато правоохоронців
Сьогодні, 21:54
Кожного дня правоохоронці не тільки забезпечують правопорядок в нашій країні, а й знаходяться на «передовій» в боротьбі з COVID-19.
З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а і за фактичним рівнем захворюваності. Про це інформує пресцентр МВС України.
Відтак, сьогодні, 14 вересня, зафіксували 73 нових випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби.
Найбільша кількість хворих – у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у м. Києві.
Загальна кількість випадків на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4154, одужали– 3705 особа, померли від COVID-19 – 11 осіб.
У деяких інфікованих може не бути симптомів або хвороба протікає в легкій формі, але якщо є хронічні захворювання, це може призвести до ускладнень або до летальних наслідків. Так, від COVID-19 померла співробітниця Національної поліції. Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним.
Нагадаємо, що у травні на коронавірус захворіли одразу 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції.
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З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а і за фактичним рівнем захворюваності. Про це інформує пресцентр МВС України.
Відтак, сьогодні, 14 вересня, зафіксували 73 нових випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби.
Найбільша кількість хворих – у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у м. Києві.
Загальна кількість випадків на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4154, одужали– 3705 особа, померли від COVID-19 – 11 осіб.
У деяких інфікованих може не бути симптомів або хвороба протікає в легкій формі, але якщо є хронічні захворювання, це може призвести до ускладнень або до летальних наслідків. Так, від COVID-19 померла співробітниця Національної поліції. Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним.
Нагадаємо, що у травні на коронавірус захворіли одразу 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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