СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень





Про це інформує



Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів.



За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ «Укрпошта».





У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку вилучили документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.





Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.



Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. Рішенням суду на зазначені земельні ділянки наклали арешт та встановили заборону на їх відчуження.



Операцію із викриття оборудки проводили Головне Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно із ГУ Нацполіції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях із елітними земельними ділянками, розташованими у Конча-Заспі.Про це інформує пресцентр СБУ Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів.За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ «Укрпошта».У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку вилучили документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. Рішенням суду на зазначені земельні ділянки наклали арешт та встановили заборону на їх відчуження.Операцію із викриття оборудки проводили Головне Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно із ГУ Нацполіції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію