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СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень

СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень
Служба безпеки України викрила посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях із елітними земельними ділянками, розташованими у Конча-Заспі.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів.

За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ «Укрпошта».

СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень
СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку вилучили документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.

СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень
СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 мільйонів гривень

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. Рішенням суду на зазначені земельні ділянки наклали арешт та встановили заборону на їх відчуження.

Операцію із викриття оборудки проводили Головне Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно із ГУ Нацполіції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

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Теги: СБУ, оборудки, Конча-Заспа
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