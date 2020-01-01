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15 вересня на Волині: гортаючи календар

15 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкують журналістка Наталка Пахайчук (на фото) та учасник команди КВН "Замок Любарта" Михайло Денисов.

Також 15 вересня день народження відзначають український письменник і журналіст, голова ради директорів інвестиційної групи VolWest Віктор Корсак, журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.

Іменинниками 15 вересня є: Олексій, Іван, Федот, Антон, Руфіна.

ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.

15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.

15 вересня 2010 року поблизу Свято-Покровського храму Луцька Української православної церкви відкрили пам'ятник досліднику Волині Миколі Теодоровичу.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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