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На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО

На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО
Під час науково-археологічних досліджень у селі Сокіл Рожищенського району археологи знайшли багату кахляну піч часів Середньовіччя.

Про це повідомив археолог Віктор Баюк, який брав участь у розкопках. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Hayкові археологічні дослідження у селі Сокіл проводила Охоронна археологічна служба України, за участі Волинського осередку Спілки археологів України. Розкоп здійснювали перед початком будівельних робіт, на території 13 на 13 м. Саме на цьому місці у селі планують будівництво фельдшерсько-акушерського пункту.

На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО

Основна площа розкопу сягнула глибини в один метр, котлован виявленої споруди розмірами 5х5 м та глибиною до 2,2 м.

В результаті польових досліджень виявили трасу зруйнованого валу Сокільського замчища. Таким чином з’ясували його напрямок.

На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО

Також вдалось знайти заглиблену споруду пізньосередньовічного часу із котлованом та залишками багатого кахляного каміну. Археологи попередньо вважають, що цей камін могли збудувати у ХVІІ столітті. По титулатурі кахляної печі найімовірніше споруда належала Криштофу Шимковичу Шклинському, другому чоловіку княгині Олександри Марківни Сокольської.

На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО

Особливо цінною є вибірка багатої кахляної печі із коронами та титулатурою, вважають археологи.

Після наукового опрацювання матеріали досліджень експонують.

На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО

Нагадаємо, на початку вересня у Луцьку археологи розкопали 25 метрів нових підземель. Знайдені археологами підземелля знаходяться у Башті князів Чорторийських та Колегіуму єзуїтів. Нині тут досліджують 7 кімнат. Три місяці тому дослідники натрапили на дві кімнати. Археолог Віктор Баюк вважає, що це найбільше археологічне відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України.

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Теги: піч, археологи, розкопки, Сокіл
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