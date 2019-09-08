На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО





Про це повідомив археолог Віктор Баюк, який брав участь у розкопках. Про це йдеться в сюжеті



Hayкові археологічні дослідження у селі Сокіл проводила Охоронна археологічна служба України, за участі Волинського осередку Спілки археологів України. Розкоп здійснювали перед початком будівельних робіт, на території 13 на 13 м. Саме на цьому місці у селі планують будівництво фельдшерсько-акушерського пункту.





Основна площа розкопу сягнула глибини в один метр, котлован виявленої споруди розмірами 5х5 м та глибиною до 2,2 м.



В результаті польових досліджень виявили трасу зруйнованого валу Сокільського замчища. Таким чином з’ясували його напрямок.





Також вдалось знайти заглиблену споруду пізньосередньовічного часу із котлованом та залишками багатого кахляного каміну. Археологи попередньо вважають, що цей камін могли збудувати у ХVІІ столітті. По титулатурі кахляної печі найімовірніше споруда належала Криштофу Шимковичу Шклинському, другому чоловіку княгині Олександри Марківни Сокольської.





Особливо цінною є вибірка багатої кахляної печі із коронами та титулатурою, вважають археологи.



Після наукового опрацювання матеріали досліджень експонують.





Нагадаємо, на початку вересня у Луцьку археологи

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