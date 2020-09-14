Проведення концертів під час карантину: в Україні створять робочу групу





Сторони домовилися створити робочу групу, куди увійдуть представники сфери, МОЗ та Мінкульту. Вона розробить вимоги до проведення масових заходів для кожної зони, пишуть



Представники розважальної сфери відзначили, що ці вимоги мають бути однаковими для всіх організаторів концертів, а за їхнє порушення потрібно карати.



Водночас під час зустрічі згадали проблему нестачі в Україні великих майданчиків, які забезпечили б можливість проведення подібних заходів.



Крім того, обговорили оподаткування представників розважальної сфери, адже галузь зазнала значних збитків під час пандемії.



Представників креативної індустрії покарають, якщо проведення заходів спричинить погіршення епідситуації у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проведення концертів під час карантину обговорили в Офісі президента з представниками креативних індустрій 14 вересня.Сторони домовилися створити робочу групу, куди увійдуть представники сфери, МОЗ та Мінкульту. Вона розробить вимоги до проведення масових заходів для кожної зони, пишуть Факти Представники розважальної сфери відзначили, що ці вимоги мають бути однаковими для всіх організаторів концертів, а за їхнє порушення потрібно карати.Водночас під час зустрічі згадали проблему нестачі в Україні великих майданчиків, які забезпечили б можливість проведення подібних заходів.Крім того, обговорили оподаткування представників розважальної сфери, адже галузь зазнала значних збитків під час пандемії.Представників креативної індустрії покарають, якщо проведення заходів спричинить погіршення епідситуації у місті.

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