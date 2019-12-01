У одній з луцьких багатоповерхівок відремонтують ліфт
Сьогодні, 06:44
У житловому будинку на проспекті Соборності планують відремонтувати ліфт за понад 118 тисяч гривень.
Інформацію про відповідну закупівлю оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.
Капітальний ремонт ліфта мають провести на проспекті Соборності, 4 у першому під’їзді. Очікувана вартість робіт – 118 900 гривень. Ремонт робитимуть за кошти місцевого бюджету. Закінчити роботи повинні до кінця 2020 року.
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Інформацію про відповідну закупівлю оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.
Капітальний ремонт ліфта мають провести на проспекті Соборності, 4 у першому під’їзді. Очікувана вартість робіт – 118 900 гривень. Ремонт робитимуть за кошти місцевого бюджету. Закінчити роботи повинні до кінця 2020 року.
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