вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО

Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО
У Луцьку оновили виставку «Слідами лицарських орденів», що знаходиться у Стировій вежі Луцького замку.

Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

Зокрема, відвідувачам пропонують оглянути шолом князя Любарта, Бацинет (Bascinet) з клепвізером і кольчужною бармицею (авентайлом). XIV ст. та шолом Великого князя Вітовта, Бацинет (Bascinet) хундсгугель (собача морда) з кольчужною бармицею (авентайлом). XV ст. після реконструкції.

"Оновлення експозиції та її розташування в замку є результатом спільної діяльності Благодійного фонду імені Героя України Б.Г Возницького на чолі із президентом фонду Жуком Ігорем та Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

Також прикріплюємо фото з процесу виготовлення шоломів", - йдеться в дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шолом, Любарт, Вітовт, виставка, Замок, Вежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО
Сьогодні, 04:04
Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України
Сьогодні, 03:23
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
Схожі новини
У таємних кімнатах, які виявили під вежею Луцького замку, може бути зброя. ВІДЕО У таємних кімнатах, які виявили під вежею Луцького замку, може бути зброя. ВІДЕО
24 травень, 22:25
ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці ТРЦ «ПортCity» запрошує лучан на виставку художниці
12 вересень, 19:28
Луцьк відзначає 935-ту річницю: цікаві факти та історії міста Луцьк відзначає 935-ту річницю: цікаві факти та історії міста
12 вересень, 13:55
До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО До Дня міста у Луцьку відкрили виставку картин талановитої художниці. ФОТО
12 вересень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО
Сьогодні, 04:04
 0
Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України
Сьогодні, 03:23
 0
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
 0
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 0
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
 0
Медіа
відео
1/8