Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО
Сьогодні, 04:04
У Луцьку оновили виставку «Слідами лицарських орденів», що знаходиться у Стировій вежі Луцького замку.
Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Зокрема, відвідувачам пропонують оглянути шолом князя Любарта, Бацинет (Bascinet) з клепвізером і кольчужною бармицею (авентайлом). XIV ст. та шолом Великого князя Вітовта, Бацинет (Bascinet) хундсгугель (собача морда) з кольчужною бармицею (авентайлом). XV ст. після реконструкції.
"Оновлення експозиції та її розташування в замку є результатом спільної діяльності Благодійного фонду імені Героя України Б.Г Возницького на чолі із президентом фонду Жуком Ігорем та Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Також прикріплюємо фото з процесу виготовлення шоломів", - йдеться в дописі.
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Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Зокрема, відвідувачам пропонують оглянути шолом князя Любарта, Бацинет (Bascinet) з клепвізером і кольчужною бармицею (авентайлом). XIV ст. та шолом Великого князя Вітовта, Бацинет (Bascinet) хундсгугель (собача морда) з кольчужною бармицею (авентайлом). XV ст. після реконструкції.
"Оновлення експозиції та її розташування в замку є результатом спільної діяльності Благодійного фонду імені Героя України Б.Г Возницького на чолі із президентом фонду Жуком Ігорем та Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Також прикріплюємо фото з процесу виготовлення шоломів", - йдеться в дописі.
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