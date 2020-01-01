Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО

У Луцьку оновили виставку «Слідами лицарських орденів», що знаходиться у Стировій вежі Луцького замку.Про це інформує Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.Зокрема, відвідувачам пропонують оглянути шолом князя Любарта, Бацинет (Bascinet) з клепвізером і кольчужною бармицею (авентайлом). XIV ст. та шолом Великого князя Вітовта, Бацинет (Bascinet) хундсгугель (собача морда) з кольчужною бармицею (авентайлом). XV ст. після реконструкції."Оновлення експозиції та її розташування в замку є результатом спільної діяльності Благодійного фонду імені Героя України Б.Г Возницького на чолі із президентом фонду Жуком Ігорем та Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.Також прикріплюємо фото з процесу виготовлення шоломів", - йдеться в дописі.