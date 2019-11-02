Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
Нещодавно ГО «Ковельська спілка ветеранів та волонтерів АТО» зверталася до ковельчан за допомогою, аби зібрати необхідні матеріали для воїнів 14 ОМБр, які на передовій відновлюють та посилюють свої укріплення.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.
І ось машина волонтерів вже на сході, у ній – все необхідне, зібране небайдужими ковельчанами, справжніми патріотами України.
Разом із благодійною допомогою волонтерам вдалося передати малюнки діток з недільної школи Благовіщенського собору та роботи учасників акції «Моя Україна», яку провів Ковельський центр соціальних служб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.
І ось машина волонтерів вже на сході, у ній – все необхідне, зібране небайдужими ковельчанами, справжніми патріотами України.
Разом із благодійною допомогою волонтерам вдалося передати малюнки діток з недільної школи Благовіщенського собору та роботи учасників акції «Моя Україна», яку провів Ковельський центр соціальних служб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО
14 вересень, 23:29