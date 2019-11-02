Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів





Про це повідомляють на сайті



І ось машина волонтерів вже на сході, у ній – все необхідне, зібране небайдужими ковельчанами, справжніми патріотами України.



Разом із благодійною допомогою волонтерам вдалося передати малюнки діток з недільної школи Благовіщенського собору та роботи учасників акції «Моя Україна», яку провів Ковельський центр соціальних служб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно ГО «Ковельська спілка ветеранів та волонтерів АТО» зверталася до ковельчан за допомогою, аби зібрати необхідні матеріали для воїнів 14 ОМБр, які на передовій відновлюють та посилюють свої укріплення.Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради І ось машина волонтерів вже на сході, у ній – все необхідне, зібране небайдужими ковельчанами, справжніми патріотами України.Разом із благодійною допомогою волонтерам вдалося передати малюнки діток з недільної школи Благовіщенського собору та роботи учасників акції «Моя Україна», яку провів Ковельський центр соціальних служб.

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