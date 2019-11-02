вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів

Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Нещодавно ГО «Ковельська спілка ветеранів та волонтерів АТО» зверталася до ковельчан за допомогою, аби зібрати необхідні матеріали для воїнів 14 ОМБр, які на передовій відновлюють та посилюють свої укріплення.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.

І ось машина волонтерів вже на сході, у ній – все необхідне, зібране небайдужими ковельчанами, справжніми патріотами України.

Разом із благодійною допомогою волонтерам вдалося передати малюнки діток з недільної школи Благовіщенського собору та роботи учасників акції «Моя Україна», яку провів Ковельський центр соціальних служб.

Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 14 бригада, малюнки, передова, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО
14 вересень, 23:29
Схожі новини
Небайдужі волиняни зібрали та відправили продукти бійцям на передову. ВІДЕО Небайдужі волиняни зібрали та відправили продукти бійцям на передову. ВІДЕО
25 червень, 08:17
Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО
02 листопад, 2019, 09:35
Волинські лісівники передали новорічні подарунки для бійців 14-ої бригади. ФОТО Волинські лісівники передали новорічні подарунки для бійців 14-ої бригади. ФОТО
23 грудень, 2018, 15:30
Смаколики та дитячі малюнки: бійцям на передову везуть передачу з Волині Смаколики та дитячі малюнки: бійцям на передову везуть передачу з Волині
14 жовтень, 2018, 06:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
 0
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 0
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
 0
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині археологи розкопали кахляну піч часів Середньовіччя. ФОТО
14 вересень, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8