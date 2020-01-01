У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО





На місці події наразі працюють медики та поліція. На вулиці Чорновола ускладнений рух транспорту.



Як повідомляє



Відомо також, що в одному з транспортних засобів перебували троє малолітніх дітей, їх обстежують лікарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 14 вересня, близько 23-ї години в Рівному в районі Нового Двору сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у спільноті rivne_1283.На місці події наразі працюють медики та поліція. На вулиці Чорновола ускладнений рух транспорту.Як повідомляє "Ритм" , один з водіїв має ознаки алкогольного сп’яніння. За попередньою інформацією, ще один керманич з місця пригоди втік, покинувши авто.Відомо також, що в одному з транспортних засобів перебували троє малолітніх дітей, їх обстежують лікарі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію