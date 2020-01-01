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У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО

У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
В понеділок, 14 вересня, близько 23-ї години в Рівному в районі Нового Двору сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у спільноті rivne_1283.

На місці події наразі працюють медики та поліція. На вулиці Чорновола ускладнений рух транспорту.

Як повідомляє "Ритм", один з водіїв має ознаки алкогольного сп’яніння. За попередньою інформацією, ще один керманич з місця пригоди втік, покинувши авто.

Відомо також, що в одному з транспортних засобів перебували троє малолітніх дітей, їх обстежують лікарі.

У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО

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Теги: Рівне, аварія
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