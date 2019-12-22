вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України

Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України
Книгу для незрячих людей Петра Троневича про історію міста "Оповідання з давньої історії Луцька" видали у 25 примірниках, - розповів Суспільному голова ГО "Генерація успішної дії" Віталій Ткачук.

Голова громадської організації Віталій Ткачук розповів, що видані примірники роздадуть у бібліотеки Луцька, обласні та міські організації УТОС, а також надішлють до спеціалізованих закладів-інтернатів, де навчаються незрячі діти по усій Україні. Також відбудеться електронна розсилка цієї книги.

Віталій Ткачук каже, що ця книга - це неофіційний підручник історії рідного краю.

Книга Петра Троневича "Оповідання з давньої історії Луцька" вийшла друком у грудні минулого року.

"Тому вдвічі приємно, що майже синхронно з друкованим виданням, з'явилося видання шрифтом Брайля", - каже Віталій Ткачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Троневич, книга, презентація, шрифт Брайля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО
Сьогодні, 04:04
Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України
Сьогодні, 03:23
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
Схожі новини
У Луцьку люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста У Луцьку люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста
13 вересень, 21:33
В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918» В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»
29 січень, 06:06
У Луцьку презентували книгу, яку можна дописувати. ФОТО У Луцьку презентували книгу, яку можна дописувати. ФОТО
26 січень, 17:38
Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк Волинський краєзнавець видав збірку з оповіданнями про Луцьк
22 грудень, 2019, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як виглядають шоломи князів Любарта та Вітовта після реконструкції. ФОТО
Сьогодні, 04:04
 0
Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України
Сьогодні, 03:23
 0
Бійці на передовій отримали малюнки від волинських школярів
Сьогодні, 02:32
 0
У Рівному зіткнулись п'ять автомобілів, в одному з яких були діти. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 0
Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
 0
Медіа
відео
1/8