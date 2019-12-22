Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України
Сьогодні, 03:23
Книгу для незрячих людей Петра Троневича про історію міста "Оповідання з давньої історії Луцька" видали у 25 примірниках, - розповів Суспільному голова ГО "Генерація успішної дії" Віталій Ткачук.
Голова громадської організації Віталій Ткачук розповів, що видані примірники роздадуть у бібліотеки Луцька, обласні та міські організації УТОС, а також надішлють до спеціалізованих закладів-інтернатів, де навчаються незрячі діти по усій Україні. Також відбудеться електронна розсилка цієї книги.
Віталій Ткачук каже, що ця книга - це неофіційний підручник історії рідного краю.
Книга Петра Троневича "Оповідання з давньої історії Луцька" вийшла друком у грудні минулого року.
"Тому вдвічі приємно, що майже синхронно з друкованим виданням, з'явилося видання шрифтом Брайля", - каже Віталій Ткачук.
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Голова громадської організації Віталій Ткачук розповів, що видані примірники роздадуть у бібліотеки Луцька, обласні та міські організації УТОС, а також надішлють до спеціалізованих закладів-інтернатів, де навчаються незрячі діти по усій Україні. Також відбудеться електронна розсилка цієї книги.
Віталій Ткачук каже, що ця книга - це неофіційний підручник історії рідного краю.
Книга Петра Троневича "Оповідання з давньої історії Луцька" вийшла друком у грудні минулого року.
"Тому вдвічі приємно, що майже синхронно з друкованим виданням, з'явилося видання шрифтом Брайля", - каже Віталій Ткачук.
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