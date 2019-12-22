Книгу шрифтом Брайля про історію Луцька зможуть читати незрячі зі всієї України

Віталій Ткачук.



Голова громадської організації Віталій Ткачук розповів, що видані примірники роздадуть у бібліотеки Луцька, обласні та міські організації УТОС, а також надішлють до спеціалізованих закладів-інтернатів, де навчаються незрячі діти по усій Україні. Також відбудеться електронна розсилка цієї книги.



Віталій Ткачук каже, що ця книга - це неофіційний підручник історії рідного краю.



Книга Петра Троневича "Оповідання з давньої історії Луцька" вийшла друком у грудні минулого року.



"Тому вдвічі приємно, що майже синхронно з друкованим виданням, з'явилося видання шрифтом Брайля", - каже Віталій Ткачук.

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