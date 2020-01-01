Ранок 15 вересня: в Україні – 2 905 нових випадків коронавірусу, на Волині – 75
Сьогодні, 08:54
За останню добу в Україні виявили 2 905 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 15 вересня сягнула 159 702.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (396) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 53 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 264.
За добу в Україні одужали 1267 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 70 810 українців.
На Волині загалом захворіли 6 428 людей, з них за останню добу - 75. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 136 людей. Одна людина померла протягом останньої доби.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (396) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 53 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 264.
За добу в Україні одужали 1267 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 70 810 українців.
На Волині загалом захворіли 6 428 людей, з них за останню добу - 75. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 136 людей. Одна людина померла протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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