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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 15 вересня: в Україні – 2 905 нових випадків коронавірусу, на Волині – 75

Ранок 15 вересня: в Україні – 2 905 нових випадків коронавірусу, на Волині – 75
За останню добу в Україні виявили 2 905 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 15 вересня сягнула 159 702.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (396) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 53 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 264.


За добу в Україні одужали 1267 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 70 810 українців.
На Волині загалом захворіли 6 428 людей, з них за останню добу - 75. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 136 людей. Одна людина померла протягом останньої доби.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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