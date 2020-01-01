В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*
Сьогодні, 10:15
20 вересня в ТРЦ ПортCity влаштують свято осені.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах по виготовленню осінніх сувенірів, також усі охочі зможуть зробити фото на фоні казкової фото зони.
Впродовж дня гостей розважатиме діджей та ведучий, організатори також підготували конкурси і подарунки.
Захід відбудеться 20 вересня, початок об 11:00. ТРЦ ПортCity, Луцьк, Сухомлинського, 1.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах по виготовленню осінніх сувенірів, також усі охочі зможуть зробити фото на фоні казкової фото зони.
Впродовж дня гостей розважатиме діджей та ведучий, організатори також підготували конкурси і подарунки.
Захід відбудеться 20 вересня, початок об 11:00. ТРЦ ПортCity, Луцьк, Сухомлинського, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А нічого що карантин, а вони скупчення людей будуть створювати? Безсмертні чи що?!
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