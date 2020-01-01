75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 75 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 75 осіб. Летальний випадок – 1 (Луцький район).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 23 , м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 4, Луцький район – 8, Ківерцівський район – 3, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Ковельський район – 5, Локачинський район – 1, Іваничівський район – 3, Любешівський район – 6, - інформують у Волинській ОДА.Загалом станом на 15 вересня в області зареєстрували 6428 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 411 у дітей та 729 у медичних працівників. Одужало 4450 осіб, з них 297 дітей та 561 медичний працівник. 136 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1699 (в т. ч. 35 летальних)• Луцький район – 697 (в т. ч. 12 летальних)• м. Нововолинськ – 395 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 121• Володимир-Волинський район – 454 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 300 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 642 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 58• Любомльський район – 93• Любешівський район –218 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 363 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 120 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 70 повідомленнь про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41693 особи. В тому числі за останню добу обстежили 530 осіб.