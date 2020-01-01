75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня
Сьогодні, 09:19
За останню добу на Волині зареєстрували 75 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 75 осіб. Летальний випадок – 1 (Луцький район).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 23 , м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 4, Луцький район – 8, Ківерцівський район – 3, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Ковельський район – 5, Локачинський район – 1, Іваничівський район – 3, Любешівський район – 6, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом станом на 15 вересня в області зареєстрували 6428 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 411 у дітей та 729 у медичних працівників. Одужало 4450 осіб, з них 297 дітей та 561 медичний працівник. 136 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1699 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 697 (в т. ч. 12 летальних)
• м. Нововолинськ – 395 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 121
• Володимир-Волинський район – 454 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 300 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 642 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –218 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 363 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 120 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 70 повідомленнь про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41693 особи. В тому числі за останню добу обстежили 530 осіб.
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Нові випадки виявили: м. Луцьк – 23 , м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 4, Луцький район – 8, Ківерцівський район – 3, Рожищенський район – 2, Маневицький район – 1, Ковельський район – 5, Локачинський район – 1, Іваничівський район – 3, Любешівський район – 6, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом станом на 15 вересня в області зареєстрували 6428 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 411 у дітей та 729 у медичних працівників. Одужало 4450 осіб, з них 297 дітей та 561 медичний працівник. 136 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1699 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 697 (в т. ч. 12 летальних)
• м. Нововолинськ – 395 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 121
• Володимир-Волинський район – 454 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 300 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 642 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 490 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 58
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –218 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 363 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 120 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 70 повідомленнь про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41693 особи. В тому числі за останню добу обстежили 530 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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