Сотні хасидів намагаються прорватися в Україну з Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:46
На білорусько-українському кордоні в Чернігівській області сотні паломників-хасидів намагаються потрапити на територію України, незважаючи на обмеження.
Станом на ранок 15 вересня, за наявною в ДПСУ інформацією, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян, - інформує Державна прикордонна служба України.
Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.
Рух авто та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.
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Станом на ранок 15 вересня, за наявною в ДПСУ інформацією, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян, - інформує Державна прикордонна служба України.
Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.
Рух авто та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.
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