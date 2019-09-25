Сотні хасидів намагаються прорватися в Україну з Білорусі. ВІДЕО





Станом на ранок 15 вересня, за наявною в ДПСУ інформацією, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян, - інформує Державна прикордонна служба України.



Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.



Рух авто та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На білорусько-українському кордоні в Чернігівській області сотні паломників-хасидів намагаються потрапити на територію України, незважаючи на обмеження.Станом на ранок 15 вересня, за наявною в ДПСУ інформацією, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян, - інформує Державна прикордонна служба України.Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.Рух авто та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію