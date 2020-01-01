На Волині незаконно зрубали дерев на майже 2 мільйони гривень

Інспектори Державної екологічної інспекції під час проведення позапланової перевірки сільськогосподарського виробничого кооперативу “ПОЛІССЯ”, який знаходиться у Ківерцівському районі, виявили порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища.Позапланову перевірку проводили на підставі звернення громадянина про перевірку щодо незаконної рубки та погодження Державної екологічної інспекції України, повідомляє пресслужба цієї структури.Зокрема, інспектори ДЕІ у Волинській області виявили, що Держгеокадастр у Волинській області незаконно вилучив лісові земельні ділянки, які належали сільськогосподарському виробничому кооперативу “ПОЛІССЯ” та які, згідно з указом Президента України від 22.02.2010, входять до складу Ківерцівського нацпарку “Цуманська пуща”, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ТзОВ “ВДЛ-Агро”. На цій території невідомі особи незаконно вирізали 800 дерев різних порід у весняно-літній період. Інспектори ДЕІ нарахували 690,2 тисячі гривень збитків за шкоду завдану навколишньому природному середовищу внаслідок вирубування дерев.Крім того, на земельній ділянці, що належить СВК “ПОЛІССЯ” теж виявили незаконну порубку. Встановили, що невідомі особи зрізали 213 сосен. Державні екологічні інспектори нарахували 1 мільйон 159,8 тисячі гривень збитків за шкоду завдану навколишньому природному середовищу внаслідок вирубування дерев.Таким чином, у двох цих випадках екоінспектори нарахували 1 мільйон 850 тисяч збитків за шкоду навколишньому середовищу.Для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків завданих навколишньому середовищу незаконною порубкою дерев матеріали про екологічні порушення направили у ГУНП у Волинській області.