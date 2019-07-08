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У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений

У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений
У Луцьку на мосту, який з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, зіткнулись чотири автомобілі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Mitsubishi, Volkswagen, Renault і Audi.

Внаслідок ДТП значно ускладнений рух.
У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений
У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений
У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений

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Теги: аварія, Луцьк, міст, рух
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