У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Mitsubishi, Volkswagen, Renault і Audi.



Внаслідок ДТП значно ускладнений рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мосту, який з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, зіткнулись чотири автомобілі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Mitsubishi, Volkswagen, Renault і Audi.Внаслідок ДТП значно ускладнений рух.

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