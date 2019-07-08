У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений
Сьогодні, 10:16
У Луцьку на мосту, який з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, зіткнулись чотири автомобілі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Mitsubishi, Volkswagen, Renault і Audi.
Внаслідок ДТП значно ускладнений рух.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Mitsubishi, Volkswagen, Renault і Audi.
Внаслідок ДТП значно ускладнений рух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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