У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи





Інформацію підтвердив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук 15-го вересня, пише



ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус у двох школярів. Відтак на самоізоляцію пішли два класи.



Згідно з постановами головного санлікаря, класи відправлені на самоізоляцію на 14 днів з моменту, коли дитина перестала відвідувати заклад.



В управлінні зауважують, що батькам варто слідкувати за здоров’ям дітей і у разі будь-яких симптомів ( температури, нежитю, червоне горло і т.д.) звертатися до сімейного лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На самоізоляцію через коронавірус у Володимирі-Волинському відправили два класи: у НВК №3-ліцей та у ЗОШ №2.Інформацію підтвердив начальник міського управління освіти, молоді і спорту15-го вересня, пише БУГ ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус у двох школярів. Відтак на самоізоляцію пішли два класи.Згідно з постановами головного санлікаря, класи відправлені на самоізоляцію на 14 днів з моменту, коли дитина перестала відвідувати заклад.В управлінні зауважують, що батькам варто слідкувати за здоров’ям дітей і у разі будь-яких симптомів ( температури, нежитю, червоне горло і т.д.) звертатися до сімейного лікаря.

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