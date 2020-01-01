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У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи

У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи
На самоізоляцію через коронавірус у Володимирі-Волинському відправили два класи: у НВК №3-ліцей та у ЗОШ №2.

Інформацію підтвердив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук 15-го вересня, пише БУГ.

ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус у двох школярів. Відтак на самоізоляцію пішли два класи.

Згідно з постановами головного санлікаря, класи відправлені на самоізоляцію на 14 днів з моменту, коли дитина перестала відвідувати заклад.

В управлінні зауважують, що батькам варто слідкувати за здоров’ям дітей і у разі будь-яких симптомів ( температури, нежитю, червоне горло і т.д.) звертатися до сімейного лікаря.

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Теги: самоізоляція, коронавірус, школа, Володимир-Волинський
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