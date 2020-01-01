У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи
Сьогодні, 10:31
На самоізоляцію через коронавірус у Володимирі-Волинському відправили два класи: у НВК №3-ліцей та у ЗОШ №2.
Інформацію підтвердив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук 15-го вересня, пише БУГ.
ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус у двох школярів. Відтак на самоізоляцію пішли два класи.
Згідно з постановами головного санлікаря, класи відправлені на самоізоляцію на 14 днів з моменту, коли дитина перестала відвідувати заклад.
В управлінні зауважують, що батькам варто слідкувати за здоров’ям дітей і у разі будь-яких симптомів ( температури, нежитю, червоне горло і т.д.) звертатися до сімейного лікаря.
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Інформацію підтвердив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук 15-го вересня, пише БУГ.
ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус у двох школярів. Відтак на самоізоляцію пішли два класи.
Згідно з постановами головного санлікаря, класи відправлені на самоізоляцію на 14 днів з моменту, коли дитина перестала відвідувати заклад.
В управлінні зауважують, що батькам варто слідкувати за здоров’ям дітей і у разі будь-яких симптомів ( температури, нежитю, червоне горло і т.д.) звертатися до сімейного лікаря.
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