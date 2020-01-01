У Польщі українець під час тест-драйву розбив Chrysler, який хотів купити. ФОТО





Як пoвідoмляє



Все відбувалося у вечірню годину, після 18:00. Під час проходження повороту українець не впорався з керуванням, в результаті чого вилетів у кювет та врізався в бетонну трубу.



Внаслідок аварії автомобіль був розбитий, а водій-покупець і власник-продавець зазнали травм. Найбільше постраждав саме власник автомобіля, якого довелося транспортувати до лікарні гелікоптером. Українця ж забрала “швидка”.



Детальний огляд показав, що серйозних ушкоджень чоловік не зазнав, тому його затримали. Аналіз на вміст алкоголю продемонстрував, що громадянин України був нетверезим - 1,5 проміле. Згодом він розповів, що перед тест-драйвом ймовірної покупки випив пляшку пива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річний громадянин України під час тест-драйву у Польщі розбив автомобіль, який хотів купити у населеному пункті Сьверщув (Люблінське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, українець перед покупкою автомобіля марки Chrysler захотів випробувати його в дії. Сів за кермо і поїхав разом з власником, щоправда, такий тест-драйвВсе відбувалося у вечірню годину, після 18:00. Під час проходження повороту українець не впорався з керуванням, в результаті чого вилетів у кювет та врізався в бетонну трубу.Внаслідок аварії автомобіль був розбитий, а водій-покупець і власник-продавець зазнали травм. Найбільше постраждав саме власник автомобіля, якого довелося транспортувати до лікарні гелікоптером. Українця ж забрала “швидка”.Детальний огляд показав, що серйозних ушкоджень чоловік не зазнав, тому його затримали. Аналіз на вміст алкоголю продемонстрував, що громадянин України був нетверезим - 1,5 проміле. Згодом він розповів, що перед тест-драйвом ймовірної покупки випив пляшку пива.

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