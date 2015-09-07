У Міносвіти повідомили, чи перейдуть усі школи на дистанційне навчання





Про це в ефірі Сергій Шкарлет.



За словами очільника відомства, все залежатиме від того, в якій зоні перебуватиме та чи інша адміністративно-територіальна одиниця. "Якщо це буде червона зона, то, звісно, передбачається навчання лише в дистанційному форматі", - наголосив міністр.



На запитання, чи підуть усі школи на дистанційне навчання від листопада, Шкарлет відповів: "Я не готовий сказати, чи саме від листопада, чи від жовтня, чи, можливо, від грудня. Все виходитиме з того, чи дотримуватимуться норм карантину, безпеки".



Голова Міносвіти розповів, що на початку цього року без доступу до інтернету було близько 800 українських шкіл, а зараз ця цифра скоротилася до 59.



До слова, за підрахунками Міністерства цифрової трансформації, 17 тисяч населених пунктів досі не мають якісного інтернету. На це Шкарлет сказав: "У нас трошки інша статистика. Міністерство цифрової трансформації рахує сто мегабіт у секунду, а для шкіл достатньо тридцять. Міністерство освіти від початку року ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл та інтернету", - наголосив голова МОН.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчатимуться школярі дистанцій чи очно залежатиме від карантинного зонування, яке наразі діє в країні.Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів в.о міністра освіти і науки УкраїниЗа словами очільника відомства, все залежатиме від того, в якій зоні перебуватиме та чи інша адміністративно-територіальна одиниця. "Якщо це буде червона зона, то, звісно, передбачається навчання лише в дистанційному форматі", - наголосив міністр.На запитання, чи підуть усі школи на дистанційне навчання від листопада, Шкарлет відповів: "Я не готовий сказати, чи саме від листопада, чи від жовтня, чи, можливо, від грудня. Все виходитиме з того, чи дотримуватимуться норм карантину, безпеки".Голова Міносвіти розповів, що на початку цього року без доступу до інтернету було близько 800 українських шкіл, а зараз ця цифра скоротилася до 59.До слова, за підрахунками Міністерства цифрової трансформації, 17 тисяч населених пунктів досі не мають якісного інтернету. На це Шкарлет сказав: "У нас трошки інша статистика. Міністерство цифрової трансформації рахує сто мегабіт у секунду, а для шкіл достатньо тридцять. Міністерство освіти від початку року ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл та інтернету", - наголосив голова МОН.

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