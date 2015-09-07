У Міносвіти повідомили, чи перейдуть усі школи на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:14
Навчатимуться школярі дистанцій чи очно залежатиме від карантинного зонування, яке наразі діє в країні.
Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів в.о міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.
За словами очільника відомства, все залежатиме від того, в якій зоні перебуватиме та чи інша адміністративно-територіальна одиниця. "Якщо це буде червона зона, то, звісно, передбачається навчання лише в дистанційному форматі", - наголосив міністр.
На запитання, чи підуть усі школи на дистанційне навчання від листопада, Шкарлет відповів: "Я не готовий сказати, чи саме від листопада, чи від жовтня, чи, можливо, від грудня. Все виходитиме з того, чи дотримуватимуться норм карантину, безпеки".
Голова Міносвіти розповів, що на початку цього року без доступу до інтернету було близько 800 українських шкіл, а зараз ця цифра скоротилася до 59.
До слова, за підрахунками Міністерства цифрової трансформації, 17 тисяч населених пунктів досі не мають якісного інтернету. На це Шкарлет сказав: "У нас трошки інша статистика. Міністерство цифрової трансформації рахує сто мегабіт у секунду, а для шкіл достатньо тридцять. Міністерство освіти від початку року ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл та інтернету", - наголосив голова МОН.
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Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів в.о міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.
За словами очільника відомства, все залежатиме від того, в якій зоні перебуватиме та чи інша адміністративно-територіальна одиниця. "Якщо це буде червона зона, то, звісно, передбачається навчання лише в дистанційному форматі", - наголосив міністр.
На запитання, чи підуть усі школи на дистанційне навчання від листопада, Шкарлет відповів: "Я не готовий сказати, чи саме від листопада, чи від жовтня, чи, можливо, від грудня. Все виходитиме з того, чи дотримуватимуться норм карантину, безпеки".
Голова Міносвіти розповів, що на початку цього року без доступу до інтернету було близько 800 українських шкіл, а зараз ця цифра скоротилася до 59.
До слова, за підрахунками Міністерства цифрової трансформації, 17 тисяч населених пунктів досі не мають якісного інтернету. На це Шкарлет сказав: "У нас трошки інша статистика. Міністерство цифрової трансформації рахує сто мегабіт у секунду, а для шкіл достатньо тридцять. Міністерство освіти від початку року ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл та інтернету", - наголосив голова МОН.
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