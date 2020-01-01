16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Старий Луцьк» представив новачка
Сьогодні, 00:15
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Два ексгравці «Волині» перейшли у «Прикарпаття»
15 вересень, 23:35
За 8 місяців на Волині сталося близько 2 тисячі аварій
15 вересень, 22:58
«Динамо» впевнено перемогло «АЗ» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
15 вересень, 22:04