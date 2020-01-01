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У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО

У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО
Унаслідок ДТП у Рівному травмувалася мама з трьома малолітніми дітьми.

Автопригода за участю трьох авто сталася вчора, 14 вересня, близько 23 години на вулиці В’ячеслава Чорновола в обласному центрі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Mini Cooper» — 26-річний житель села Ільпінь Здолбунівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Subaru Forester» під керуванням 26-річного рівнянина, а потім — з автомобілем «Renault Megane», яким керував 34-річний житель Рівного.

Внаслідок ДТП травмувалися пасажири автомобіля «Subaru»: 23-річна дружина керманича та троє доньок: 4-х, 3-х та одного року. За попереднім медичним обстеженням лікарів «швидкої» на місці події у них виявили забої м’яких тканин, після чого всіх відпустили додому.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Усім водіям було запропоновано пройти освідування: ознаки алкогольного сп’яніння мав лише кермувальник автомобіля «Mini Cooper». Однак від проходження освідування він відмовився. Інші двоє учасників ДТП були тверезі.

У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО
У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО
У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО
У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО




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Теги: Рівне, подвійна аварія
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