У Рівному в подвійній аварії постраждала мама з трьома дітьми. ФОТО





Автопригода за участю трьох авто сталася вчора, 14 вересня, близько 23 години на вулиці В’ячеслава Чорновола в обласному центрі,



На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Mini Cooper» — 26-річний житель села Ільпінь Здолбунівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Subaru Forester» під керуванням 26-річного рівнянина, а потім — з автомобілем «Renault Megane», яким керував 34-річний житель Рівного.



Внаслідок ДТП травмувалися пасажири автомобіля «Subaru»: 23-річна дружина керманича та троє доньок: 4-х, 3-х та одного року. За попереднім медичним обстеженням лікарів «швидкої» на місці події у них виявили забої м’яких тканин, після чого всіх відпустили додому.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Усім водіям було запропоновано пройти освідування: ознаки алкогольного сп’яніння мав лише кермувальник автомобіля «Mini Cooper». Однак від проходження освідування він відмовився. Інші двоє учасників ДТП були тверезі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унаслідок ДТП у Рівному травмувалася мама з трьома малолітніми дітьми.Автопригода за участю трьох авто сталася вчора, 14 вересня, близько 23 години на вулиці В’ячеслава Чорновола в обласному центрі, повідомляє ГУНП у Рівненській області.На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля «Mini Cooper» — 26-річний житель села Ільпінь Здолбунівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Subaru Forester» під керуванням 26-річного рівнянина, а потім — з автомобілем «Renault Megane», яким керував 34-річний житель Рівного.Внаслідок ДТП травмувалися пасажири автомобіля «Subaru»: 23-річна дружина керманича та троє доньок: 4-х, 3-х та одного року. За попереднім медичним обстеженням лікарів «швидкої» на місці події у них виявили забої м’яких тканин, після чого всіх відпустили додому.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Усім водіям було запропоновано пройти освідування: ознаки алкогольного сп’яніння мав лише кермувальник автомобіля «Mini Cooper». Однак від проходження освідування він відмовився. Інші двоє учасників ДТП були тверезі.

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