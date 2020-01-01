Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»9:00-17:00. м Вол-Вол вул. Устилузька, Володимирівська, В.Мономаха, Ю Бунди.9:00-17:00. Жабченська сільська рада – клуб, ФОП Мазурик Іван Степанович – магазин, ОП Томан В.Є. – бар, Церква, с. Жабче: вул. Учительська, вул. Церковна (Берестечківська), ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку, с. Колодежі: вул. Гаї.9:30 – 16:30. с. Поромів - лікарня ветмедицини, с. Поромів вул. Центральна, вул. Прикордонна.10:00 – 17:00. смт. Іваничі ФОП Адамович – стомат. кабінет, ринок, смт. Іваничі вул. Спортивна, вул. Молодіжна, вул. І. Франка, вул. Незалежності, вул. Банківська, пров. Тихий та прилеглі, ФОП Шевчик – свинарник, ФГ «Верест» - ферма, с. Тишковичі – ферма.09:00-17:00, Відсутні, м. К- Каширський, вул. Ватутіна.09:50-17:00. ФОП Марчук Р.М., с. Надрічне (повністю).09:00-17:00. М. Ківерці, вул. Деревообробників, буд. 2-12, Цуманська районна лікарня №3, с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14а вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23, 29-41, 51-57), (парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37, 35а), (парні 2, 16-22, 26-30), ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна, ПАТ КБ «Приватофіс», ФОП Чечотка Василь Кузьмович, Відділ культури, Цуманське ВУЖКГ, ДВТП «Волиньфармпостач», смт. Цумань, вул. Жовтнева, вул. Грушевського, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 29, 31, 34-78/парні/ вул. Грушевського9:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Поворська сільська рада, с. Ситович, Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Приватне акціонерне товариство "Ковельські ковбаси", ТзОВ "Компанія "Гелікон", Мале підприємство ПМК, ТзОВ "В.О.В. Євроцентр", Товариство з додатковою відповідальністю"АТП, Товариство з додатковою відповідальністю"Ковельське АТП", ТзОВ "Негабарит", ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ТзОВ"Термінал", ТзОВ"Олекса", ТзОВ"Автор", Приватне підприємство Студія-7, КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ, Ковельське РЖКП №2, Приватне підприємство "Приватбуд", Гаражний кооператив"Промінь", ФОП Кавас В.С, Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр", Об"єднання співвласників Багатоквартирного житлового будинку "Перемога", ФОП Іващик Т.А, ФОП Ярощук Н.В, ФОП Мандзюк П.М, ФОП Дідицька М.Я, ФОП Кондратюк Г.А, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", ФОП Дем"янчук В.І, ФОП Соловей С.П, ФОП Назарук Н.М, ФОП Мулярчук В.І, ФОП Миронюк Г.В, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ, "ВОЛИНЬГАЗ", ТзОВ"Любисток", ЖБК"Будівельник", ОП Романюк Т.П, ОСББ"Ювілейний", ТзОВ"лайфселл", ОСББ "Промінь-Ковель", Державне виробничо-торгове підприємство, "Волиньфармпостач", Ковельське управління водопровідно-каналізаційн ого господарства, "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ", Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз", ТзОВ "КОМПАНІЯ КОНКУРЕНТ", Релігійна громада Священномученика Фадея, Управління освіти виконавчого комітету, Ковельської міської ради, ФОП Ягодинець Г.М, ТзОВ "Київбудтрейд", ТзОВ "Скорпіон-Буд", ТзОВ"К.П.Верес", Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", ФОП Кмець Д.М, ФОП Лішук Ю.Г, ФОП Геч Т.В, ФОП Домарецький В.Л, ТзОВ "Виробничо – комерційна фірма, "Ковель", ФОП Калюжний О.В, ТзОВ"УКРДОРС", ТзОВ"Інтерекопаливо", Селянське (фермерське) господарство "Ковчег", Волинський обласний ліцей з посиленою, військово-фізичною підготовкою, ТзОВ"СКІФ"ЖБК Прометей, ФОП Стасюк .В.І, ЖБК"Шевченка", Об"єднання співвласників багатоквартирного будинку "Володимирська95", ТзОВ"ВДТ-К, смт.Люблинець, с.Зелена.09:00 до 17:00 - вул. 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