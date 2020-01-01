У Луцькому районі виявили небезпечну рослину





Інспектори ДЕІ проведуть позапланову перевірку, щоб встановити кому належить земельна ділянка, де росте борщівник,



Після проведення перевірки винних осіб притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Власнику території видадуть припис, щоб він утилізував небезпечну рослину.



Нагадаємо, що Борщівник Сосновського - отруйна багаторічна рослина.

Борщівник має токсичну дію на шкіру. Небезпечним є не тільки сік рослини, але і її пилок, аромат (запах) і навіть роса. Сік борщівника, потрапляючи на шкіру, завдяки речовинам в своєму складі, підвищує її чутливість до ультрафіолетового випромінювання.



В результаті під дією сонця виникають сильні сонячні опіки (аж до 3 ступеня).



Викликає важкі наслідки для організму і пилок борщівника, який здатний проникати навіть крізь одяг. Сік або пилок при попаданні в очі може призвести до сліпоти.



Вдихання пилку борщівника або ефірних масел здатне значно нашкодити дихальній системі і навіть привести до летального результату.

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