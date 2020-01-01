Не створили службу у справах дітей: ОТГ на Волині три роки порушувала закон

Прокурори з'ясували, що у 2017 році утворилася Копачівська об’єднана територіальна громада, до складу якої увійшло 14 населених пунктів.На території ОТГ проживає 1537 дітей, у тому числі діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування, – повідомляє пресслужба прокуратури області.Проте Копачівська сільська об’єднана територіальна громада упродовж трьох років не створила службу у справах дітей, чим порушувала вимоги чинного законодавства та не виконувала належним чином повноваження із забезпечення, дотримання та захисту прав дітей.Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися визнання такої бездіяльності протиправною та зобов’язання органу місцевого самоврядування утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.