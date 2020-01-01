вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не створили службу у справах дітей: ОТГ на Волині три роки порушувала закон

Не створили службу у справах дітей: ОТГ на Волині три роки порушувала закон
Прокурори з'ясували, що у 2017 році утворилася Копачівська об’єднана територіальна громада, до складу якої увійшло 14 населених пунктів.

На території ОТГ проживає 1537 дітей, у тому числі діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування, – повідомляє пресслужба прокуратури області.

Проте Копачівська сільська об’єднана територіальна громада упродовж трьох років не створила службу у справах дітей, чим порушувала вимоги чинного законодавства та не виконувала належним чином повноваження із забезпечення, дотримання та захисту прав дітей.

Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися визнання такої бездіяльності протиправною та зобов’язання органу місцевого самоврядування утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Копачівська ОТГ, служба у справах дітей, прокуратура, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку затримали закладчика, який розповсюджував наркотики через Інтернет. ФОТО
Сьогодні, 19:30
Не створили службу у справах дітей: ОТГ на Волині три роки порушувала закон
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині викрили банду, яка збувала наркотики в особливо великих розмірах. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
Двох волинян, які встромили ножі у серця товаришам по чарці, взяли під варту Двох волинян, які встромили ножі у серця товаришам по чарці, взяли під варту
08 вересень, 20:53
Хотів допомогти уникнути «криміналу»: волинянина покарали за неправдиві свідчення Хотів допомогти уникнути «криміналу»: волинянина покарали за неправдиві свідчення
08 вересень, 15:10
На Волині незаконно уклали договір із реконструкції вулиці за 9 мільйонів гривень На Волині незаконно уклали договір із реконструкції вулиці за 9 мільйонів гривень
07 вересень, 19:09
На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі
28 серпень, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку затримали закладчика, який розповсюджував наркотики через Інтернет. ФОТО
Сьогодні, 19:30
 0
Не створили службу у справах дітей: ОТГ на Волині три роки порушувала закон
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині викрили банду, яка збувала наркотики в особливо великих розмірах. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8