На Волині в аварії травмувався 17-річний хлопець: юнак – у реанімації
Сьогодні, 12:20
У Ковельському районі внаслідок двох ДТП постраждали хлопець та пенсіонер.
Автопригоди трапилися у неділю та понеділок, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими в селищі Люблинець надійшло до поліції в неділю о 22:20. 21-річний водій, керуючи мотоциклом з коляскою, здійснив небезпечний маневр, внаслідок якого транспортний засіб перекинувся на бік. 17-річний пасажир, що перебував у колясці, випав та отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Ковельського МТМО.
А вчора зранку 22-річний керманич автомобіля Citroën, житель селища Люблинець, у Ковелі здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди 54-річний ковельчанин отримав переломи правої та лівої гомілок, його доправили у травматологічне відділення Ковельської центральної районної лікарні.
За фактами обох дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригоди трапилися у неділю та понеділок, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими в селищі Люблинець надійшло до поліції в неділю о 22:20. 21-річний водій, керуючи мотоциклом з коляскою, здійснив небезпечний маневр, внаслідок якого транспортний засіб перекинувся на бік. 17-річний пасажир, що перебував у колясці, випав та отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Ковельського МТМО.
А вчора зранку 22-річний керманич автомобіля Citroën, житель селища Люблинець, у Ковелі здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди 54-річний ковельчанин отримав переломи правої та лівої гомілок, його доправили у травматологічне відділення Ковельської центральної районної лікарні.
За фактами обох дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в аварії травмувався 17-річний хлопець: юнак – у реанімації
Сьогодні, 12:20
У Луцькому районі виявили небезпечну рослину
Сьогодні, 12:06
У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО
Сьогодні, 11:20