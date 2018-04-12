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На Волині в аварії травмувався 17-річний хлопець: юнак – у реанімації

На Волині в аварії травмувався 17-річний хлопець: юнак – у реанімації
У Ковельському районі внаслідок двох ДТП постраждали хлопець та пенсіонер.

Автопригоди трапилися у неділю та понеділок, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими в селищі Люблинець надійшло до поліції в неділю о 22:20. 21-річний водій, керуючи мотоциклом з коляскою, здійснив небезпечний маневр, внаслідок якого транспортний засіб перекинувся на бік. 17-річний пасажир, що перебував у колясці, випав та отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Ковельського МТМО.

А вчора зранку 22-річний керманич автомобіля Citroën, житель селища Люблинець, у Ковелі здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди 54-річний ковельчанин отримав переломи правої та лівої гомілок, його доправили у травматологічне відділення Ковельської центральної районної лікарні.

За фактами обох дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне.
На Волині в аварії травмувався 17-річний хлопець: юнак – у реанімації

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Теги: Ковельський район, аварії, потерпілі
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