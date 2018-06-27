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В автотрощі на Рівненщині загинув молодий чоловік з Волині. ФОТО

В автотрощі на Рівненщині загинув молодий чоловік з Волині. ФОТО
Внаслідок зіткнення двох авто у Володимирецькому районі загинув волинянин і ще один отримав травми.

Близько опівночі 14 вересня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Ромейки, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 28-річний водій автомобіля «Seat Alhambra» на смузі зустрічного руху допустив зіткнення із вантажівкою «Volvo» із причепом. Отримані тілесні ушкодження кермувальником мінівена виявилися несумісні з життям — медики «швидкої» лише констатували його смерть.

Тіло молодого чоловіка з понівеченого авто деблокували рятувальники.

Допомога лікарів знадобилася і 23-річному водієві вантажівки, який отримав забої та осаднення. Після надання медичної допомоги його відпустили. 26-річний пасажир «Seat» не постраждав. Всі учасники автопригоди — жителі Волинської області.

Слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучені.

В автотрощі на Рівненщині загинув молодий чоловік з Волині. ФОТО
В автотрощі на Рівненщині загинув молодий чоловік з Волині. ФОТО
В автотрощі на Рівненщині загинув молодий чоловік з Волині. ФОТО


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Теги: Рівненщина, аварія, смерть, волиняни
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