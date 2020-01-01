У громаді на Волині платитимуть гроші тим, хто «здаватиме» палія





Про це розповів Володимир Сергійчук.



Розмір винагороди за "здачу" палія визначатиме комісія. Сума залежатиме від штрафу, який сплатить порушник.



Зі слів секретаря селищної ради, Любешівська громада поки єдина в Україні, де запровадили винагороду за порятунок навколишнього природного середовища.



"Щороку в нашій громаді, в теплу пору року окремі жителі вдаються до спалювання сухої трави, листя, сміття. Палії завдають шкоду природі та приносять збитки громаді", - каже Володимир Сергійчук.



Жителям громади радять фіксувати палія на фото чи відео. Обов'язкова умова – викликати на місце правоохоронців, - кажуть в селищній раді. За статтею 245 ККУ палію загрожує штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.



"Сума винагороди може коливатися від тисячі до 5 тисяч гривень. В залежності від того, які будуть рекомендації комісії. Будемо враховувати наскільки людина допомогла слідству встановити, що дійсно та чи інша особа завдала збитки", - розповів секретар.



Питання про грошову винагороду спеціально створена комісія розглядатиме після рішення суду та сплати порушником штрафу за спалювання сухої рослинності. Встановлену судом суму порушник має сплатити до бюджету громади.



Зі слів Володимир Сергійчука, лише цього року в громаді вже зафіксували понад 30 пожеж. Неодноразово горів ліс, сільські угіддя та городи. Ситуацію ускладнюють торф'яники, які знаходяться на території селищної ради, їх загасити найважче. Попри штрафи та кримінальну відповідальність селяни продовжують шкодити природі.



Станом на 15 вересня заяв із фото чи відео доказами про спалювання сухостою до селищної ради ще не надходило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівській ОТГ вирішили виплачувати грошову винагороду тим жителям громади, які повідомлятимуть про незаконне спалювання сухої рослинностіПро це розповів Суспільному секретар селищної радиРозмір винагороди за "здачу" палія визначатиме комісія. Сума залежатиме від штрафу, який сплатить порушник.Зі слів секретаря селищної ради, Любешівська громада поки єдина в Україні, де запровадили винагороду за порятунок навколишнього природного середовища."Щороку в нашій громаді, в теплу пору року окремі жителі вдаються до спалювання сухої трави, листя, сміття. Палії завдають шкоду природі та приносять збитки громаді", - каже Володимир Сергійчук.Жителям громади радять фіксувати палія на фото чи відео. Обов'язкова умова – викликати на місце правоохоронців, - кажуть в селищній раді. За статтею 245 ККУ палію загрожує штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень."Сума винагороди може коливатися від тисячі до 5 тисяч гривень. В залежності від того, які будуть рекомендації комісії. Будемо враховувати наскільки людина допомогла слідству встановити, що дійсно та чи інша особа завдала збитки", - розповів секретар.Питання про грошову винагороду спеціально створена комісія розглядатиме після рішення суду та сплати порушником штрафу за спалювання сухої рослинності. Встановлену судом суму порушник має сплатити до бюджету громади.Зі слів Володимир Сергійчука, лише цього року в громаді вже зафіксували понад 30 пожеж. Неодноразово горів ліс, сільські угіддя та городи. Ситуацію ускладнюють торф'яники, які знаходяться на території селищної ради, їх загасити найважче. Попри штрафи та кримінальну відповідальність селяни продовжують шкодити природі.Станом на 15 вересня заяв із фото чи відео доказами про спалювання сухостою до селищної ради ще не надходило.

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