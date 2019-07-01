Заробітки упродовж року і не менші, як у Польщі: в громаді на Волині садитимуть ягоди
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У Прилісненській об'єднаній територіальній громаді показали, як закладають маточник під суницю та готують гряд під плівкою та крапельним зрошенням під цьогорічну посадку.
Ще у 2017 році в громаді взяли за мету провести інвентаризацію вільних сільськогосподарських земель спочатку в межах населених пунктів, а потім за межами, розпайованих земель та тих, що не ввійшли до паювання. Про це повідомив заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Гнатюк на своїй сторінці у Facebook, – пише «Район.Бізнес».
В результаті цього виявили багато цікавих земель, на кожну із яких є свій покупець. В ОТГ вирішили виставити на торги дві ділянки площами 14 та 24 гектарів в селі Прилісне. В липні місяці торги відбулись і громада отримала по 3000 гривень за гектар.
«Для наших земель це дуже непогана плата, коли власникам паїв дають по 1000 гривень. Але не це основне. Домовились, що інвестор вкладає кошти у органічне землеробство, а наше комунальне підприємство допомагає у обробітку землі, за що має непогані кошти», розповів Олексій Гнатюк.
Кажуть, що заробіток матимуть і працівники упродовж року, адже культури посадять так, що достигатимуть вони протягом всього року.
«Заробітки обіцяють не менші, як в Польщі. Для прикладу, якщо збір 1 кілограм малини інтенсивного виробництва 10 гривень, врожайність 10 тонн з гектара, затрати 30 тисяч гривень на гектар і ціні на ягоду 40 гривень, то при органічній продукції із тими ж затратами 30 тисяч гривень на гектар врожайністю 5 тонн на гектар і ціні 80 гривень за кілограм є можливість заплатити 20 гривень за 1 кілограм збору ягід», – додав заступник.
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Ще у 2017 році в громаді взяли за мету провести інвентаризацію вільних сільськогосподарських земель спочатку в межах населених пунктів, а потім за межами, розпайованих земель та тих, що не ввійшли до паювання. Про це повідомив заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Гнатюк на своїй сторінці у Facebook, – пише «Район.Бізнес».
В результаті цього виявили багато цікавих земель, на кожну із яких є свій покупець. В ОТГ вирішили виставити на торги дві ділянки площами 14 та 24 гектарів в селі Прилісне. В липні місяці торги відбулись і громада отримала по 3000 гривень за гектар.
«Для наших земель це дуже непогана плата, коли власникам паїв дають по 1000 гривень. Але не це основне. Домовились, що інвестор вкладає кошти у органічне землеробство, а наше комунальне підприємство допомагає у обробітку землі, за що має непогані кошти», розповів Олексій Гнатюк.
Кажуть, що заробіток матимуть і працівники упродовж року, адже культури посадять так, що достигатимуть вони протягом всього року.
«Заробітки обіцяють не менші, як в Польщі. Для прикладу, якщо збір 1 кілограм малини інтенсивного виробництва 10 гривень, врожайність 10 тонн з гектара, затрати 30 тисяч гривень на гектар і ціні на ягоду 40 гривень, то при органічній продукції із тими ж затратами 30 тисяч гривень на гектар врожайністю 5 тонн на гектар і ціні 80 гривень за кілограм є можливість заплатити 20 гривень за 1 кілограм збору ягід», – додав заступник.
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Коментарі 1
Для вкорінення полуниці трішки пізненько. Заморозки за дверима.
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