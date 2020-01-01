Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах
Сьогодні, 14:05
Верховна рада підтримала законопроєкт, згідно з яким кандидати у депутати на місцевих виборах можуть не надавати довідку про наявність чи відсутність судимості.
Про це повідомляє "Суспільне".
Проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах підтримали 325 народних обранців, троє утрималися.
У пояснювальній записці йдеться, що, згідно з наказом МВС України № 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту. Автори документу наголошують, що зазначений строк може перешкодити кандидатам бути зареєстрованими для участі у виборах, що, зокрема, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права.
Довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до чинного законодавства, вказану довідку не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.
Згідно з документом, ця норма вилучається Виборчого кодексу. Кандидат має зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.
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Про це повідомляє "Суспільне".
Проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах підтримали 325 народних обранців, троє утрималися.
У пояснювальній записці йдеться, що, згідно з наказом МВС України № 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту. Автори документу наголошують, що зазначений строк може перешкодити кандидатам бути зареєстрованими для участі у виборах, що, зокрема, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права.
Довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до чинного законодавства, вказану довідку не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.
Згідно з документом, ця норма вилучається Виборчого кодексу. Кандидат має зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.
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