Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах





Про це повідомляє



Проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах підтримали 325 народних обранців, троє утрималися.



У пояснювальній записці йдеться, що, згідно з наказом МВС України № 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту. Автори документу наголошують, що зазначений строк може перешкодити кандидатам бути зареєстрованими для участі у виборах, що, зокрема, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права.



Довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до чинного законодавства, вказану довідку не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.



Згідно з документом, ця норма вилучається Виборчого кодексу. Кандидат має зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна рада підтримала законопроєкт, згідно з яким кандидати у депутати на місцевих виборах можуть не надавати довідку про наявність чи відсутність судимості.Про це повідомляє "Суспільне" Проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах підтримали 325 народних обранців, троє утрималися.У пояснювальній записці йдеться, що, згідно з наказом МВС України № 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту. Автори документу наголошують, що зазначений строк може перешкодити кандидатам бути зареєстрованими для участі у виборах, що, зокрема, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права.Довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до чинного законодавства, вказану довідку не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.Згідно з документом, ця норма вилучається Виборчого кодексу. Кандидат має зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію