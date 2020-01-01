Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського Героя: закликають долучатись до проекту
Сьогодні, 14:21
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Свій десятий день народження за декілька днів зустріне Ангеліна. Вона є донькою захисника України Голяновського Руслана Вікторовича. Руслан був військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади, брав участь у відсічі збройної агресії на східних теренах нашої держави, загинув у ніч на 25 серпня 2014 року у районі смт. Кутейникове Амвросіївського р-ну, коли його батальйон потрапив у оточення під постійним обстрілом поблизу Іловайська. Вдовою лишилася молода дружина Олена з двома малими дітьми на руках.
Цього року Ангелінка пішла до п’ятого класу. Попри тривалий карантин Ангеліна з успішністю закінчила четвертий клас і отримала похвального листа за досягнення у навчанні. Її цікавлять усі предмети, але найбільше подобається математика, фізична культура.
Однак найзаповітнішою мрією нашої іменинниці, як і більшості діток Небесного легіону, є мир в Україні. Вона хоче аби кожен батько зі східних фронтів повернувся додому до своїх діток. І Ангеліна пишається своїм татком, що поклав своє життя за Україну. З ним вона проводила багато часу і згадує про це кожного дня. Руслан назавжди залишиться взірцем для неї, і дівчинка зробить усе від неї залежне, аби батько пишався своєю донечкою.
Її мама Олена говорить, що матеріальний стан її сім`ї є задовільним. Жінка отримує пенсію по втраті годувальника та працює. Тож усіма необхідними речами намагається забезпечити діток своїми силами. Але завжди є потреба в одязі та взутті, так як дітки цього віку ростуть дуже швидко. Олена вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Ангелінка дуже любить приємні несподіванки та отримувати подарунки, і щиро цьому тішиться.
Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0993394100 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/golyanovsky.htm
Фінансово підтримати родину:
4149 4991 4291 3951 (Голяновська Олена Миколаївна, Приватбанк)
Інформація для благодійників: Голяновська Ангеліна – 10 років (18.09.2010). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 148; Взуття: 37.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Свій десятий день народження за декілька днів зустріне Ангеліна. Вона є донькою захисника України Голяновського Руслана Вікторовича. Руслан був військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади, брав участь у відсічі збройної агресії на східних теренах нашої держави, загинув у ніч на 25 серпня 2014 року у районі смт. Кутейникове Амвросіївського р-ну, коли його батальйон потрапив у оточення під постійним обстрілом поблизу Іловайська. Вдовою лишилася молода дружина Олена з двома малими дітьми на руках.
Цього року Ангелінка пішла до п’ятого класу. Попри тривалий карантин Ангеліна з успішністю закінчила четвертий клас і отримала похвального листа за досягнення у навчанні. Її цікавлять усі предмети, але найбільше подобається математика, фізична культура.
Однак найзаповітнішою мрією нашої іменинниці, як і більшості діток Небесного легіону, є мир в Україні. Вона хоче аби кожен батько зі східних фронтів повернувся додому до своїх діток. І Ангеліна пишається своїм татком, що поклав своє життя за Україну. З ним вона проводила багато часу і згадує про це кожного дня. Руслан назавжди залишиться взірцем для неї, і дівчинка зробить усе від неї залежне, аби батько пишався своєю донечкою.
Її мама Олена говорить, що матеріальний стан її сім`ї є задовільним. Жінка отримує пенсію по втраті годувальника та працює. Тож усіма необхідними речами намагається забезпечити діток своїми силами. Але завжди є потреба в одязі та взутті, так як дітки цього віку ростуть дуже швидко. Олена вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Ангелінка дуже любить приємні несподіванки та отримувати подарунки, і щиро цьому тішиться.
Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0993394100 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/golyanovsky.htm
Фінансово підтримати родину:
4149 4991 4291 3951 (Голяновська Олена Миколаївна, Приватбанк)
Інформація для благодійників: Голяновська Ангеліна – 10 років (18.09.2010). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 148; Взуття: 37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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