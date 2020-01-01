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Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського Героя: закликають долучатись до проекту

Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського Героя: закликають долучатись до проекту
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ


Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Свій десятий день народження за декілька днів зустріне Ангеліна. Вона є донькою захисника України Голяновського Руслана Вікторовича. Руслан був військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади, брав участь у відсічі збройної агресії на східних теренах нашої держави, загинув у ніч на 25 серпня 2014 року у районі смт. Кутейникове Амвросіївського р-ну, коли його батальйон потрапив у оточення під постійним обстрілом поблизу Іловайська. Вдовою лишилася молода дружина Олена з двома малими дітьми на руках.


Цього року Ангелінка пішла до п’ятого класу. Попри тривалий карантин Ангеліна з успішністю закінчила четвертий клас і отримала похвального листа за досягнення у навчанні. Її цікавлять усі предмети, але найбільше подобається математика, фізична культура.

Однак найзаповітнішою мрією нашої іменинниці, як і більшості діток Небесного легіону, є мир в Україні. Вона хоче аби кожен батько зі східних фронтів повернувся додому до своїх діток. І Ангеліна пишається своїм татком, що поклав своє життя за Україну. З ним вона проводила багато часу і згадує про це кожного дня. Руслан назавжди залишиться взірцем для неї, і дівчинка зробить усе від неї залежне, аби батько пишався своєю донечкою.

Її мама Олена говорить, що матеріальний стан її сім`ї є задовільним. Жінка отримує пенсію по втраті годувальника та працює. Тож усіма необхідними речами намагається забезпечити діток своїми силами. Але завжди є потреба в одязі та взутті, так як дітки цього віку ростуть дуже швидко. Олена вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Ангелінка дуже любить приємні несподіванки та отримувати подарунки, і щиро цьому тішиться.

Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0993394100 та 0989481450.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/golyanovsky.htm

Фінансово підтримати родину:
4149 4991 4291 3951 (Голяновська Олена Миколаївна, Приватбанк)

Інформація для благодійників: Голяновська Ангеліна – 10 років (18.09.2010). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 148; Взуття: 37.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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