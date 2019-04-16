На Волині 18 вересня очікують перші заморозки

В Україні 17-18 вересня внаслідок вторгнення арктичного повітря очікують різке зниження температури повітря.Про це Укргідрометцентр повідомляє у Facebook.Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.Також зазначається, що похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода.Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.