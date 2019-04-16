На Волині 18 вересня очікують перші заморозки
Сьогодні, 14:51
В Україні 17-18 вересня внаслідок вторгнення арктичного повітря очікують різке зниження температури повітря.
Про це Укргідрометцентр повідомляє у Facebook.
Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.
Також зазначається, що похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода.
Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Укргідрометцентр повідомляє у Facebook.
Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.
Також зазначається, що похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода.
Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:16
Де і як відсвяткувати день народження дитини*
Сьогодні, 14:57
На Волині 18 вересня очікують перші заморозки
Сьогодні, 14:51
Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського Героя: закликають долучатись до проекту
Сьогодні, 14:21